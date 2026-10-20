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ABD ile İran arasında 6 milyar dolarlık gizli pazarlık! Pakistan devreye girdi

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ABD ile İran arasında 6 milyar dolarlık gizli pazarlık! Pakistan devreye girdi
Başlık ResmiABD ile İran arasında 6 milyar dolarlık gizli pazarlık! Pakistan devreye girdi

ABD ile İran arasındaki nükleer gerilimde yeni bir diplomasi trafiği başladı. Katar ve Pakistan'ın, Washington ile Tahran arasındaki görüşmeleri yeniden başlatmak için 6 milyar dolarlık dondurulmuş fonlar üzerinden uzlaşma formülü hazırladığı öne sürüldü.

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ABD ile İran arasında nükleer program ve bölgesel güvenlik konularında devam eden anlaşmazlıkların aşılması için diplomasi trafiği hızlandı.

Katar ve Pakistan'ın, Washington ile Tahran'ı yeniden müzakere masasına oturtmak amacıyla karşılıklı tavizlere dayanan yeni bir uzlaşma önerisi hazırladığı iddia edildi.

ABD ile İran arasında 6 milyar dolarlık gizli pazarlık! Pakistan devreye girdi
Başlık ResmiABD ile İran arasında 6 milyar dolarlık gizli pazarlık! Pakistan devreye girdi

El-Arabi el-Cedid'in aktardığı bilgilere göre planın merkezinde İran'ın Katar'da tutulan dondurulmuş varlıkları ile nükleer tesislerde yapılacak denetimler bulunuyor.

6 MİLYAR DOLARLIK FON İÇİN YENİ FORMÜL

Öneriye göre Katar bankalarında tutulan 6 milyar dolarlık İran fonunun ana parasına dokunulmayacak.

Bunun yerine söz konusu varlıklardan elde edilen faiz gelirlerinin İran'a ait bir hesaba aktarılması öngörülmekte.

ABD ile İran arasında 6 milyar dolarlık gizli pazarlık! Pakistan devreye girdi
Başlık ResmiABD ile İran arasında 6 milyar dolarlık gizli pazarlık! Pakistan devreye girdi "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

KARŞILIĞINDA NÜKLEER TESİSLERE GİZLİ DENETİM

Planın diğer ayağında ise İran'ın nükleer tesislerine yönelik denetimler bulunuyor.

İddiaya göre Tahran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerinin nükleer tesislerine kamuoyuna önceden duyurulmayan bir ziyaret gerçekleştirmesine izin verecek.

ABD'NİN ONAY VERDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Diplomatik kaynaklara dayandırılan bilgilere göre Washington'ın yeni uzlaşma formülüne onay verdiği, İran'ın da öneriye daha önce olumlu yaklaştığı öne sürüldü.

PAKİSTAN GENELKURMAY BAŞKANI TAHRAN'DA

Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir'in, Katar ile birlikte hazırlanan öneriyi İranlı yetkililere iletmek üzere Tahran'a gitti.

Görüşmelerin gündeminde ABD-İran müzakereleri, bölgesel güvenlik ve Pakistan ile İran arasındaki ikili ilişkilerin bulunduğu aktarıldı.

HÜRMÜZ BOĞAZI DA MASADA

ABD ile İran arasındaki anlaşmazlıkların merkezinde nükleer programın yanı sıra Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, ekonomik yaptırımlar ve petrol ihracatı da bulunuyor.

Katar ve Pakistan'ın devreye girdiği diplomasi trafiğinde, bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi de görüşülen başlıklar arasında yer aldı.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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