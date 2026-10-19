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İran’dan 3 Avrupa ülkesi için vatandaşlarına seyahat uyarısı!

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İran’dan 3 Avrupa ülkesi için vatandaşlarına seyahat uyarısı!
Başlık Resmiİran’dan 3 Avrupa ülkesi için vatandaşlarına seyahat uyarısı!

İran Dışişleri Bakanlığı, “bozulan kamu düzeni ve güvensizlik” gerekçesiyle vatandaşlarına Fransa, Belçika ve İtalya’ya zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.

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Fransa’da hafta sonu hayat pahalılığı, eğitim koşulları ve kamu hizmetlerine yönelik tepkilerle başlayan gösteriler, birçok kentte polisle çatışmalara, yağmalara ve yangınlara dönüştü. Belçika’nın başkenti Brüksel’de de protestocularla polis arasında arbede yaşanırken, İtalya’nın Milano kentinde gösteriler sırasında iş yerleri yağmalandı ve güvenlik güçleri müdahalede bulundu. Avrupa’nın farklı noktalarına yayılan olayların ardından İran, vatandaşlarını bu üç ülkeye seyahat konusunda uyardı.

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İran Dışişleri Bakanlığı Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran vatandaşlarının mecbur kalmadıkça "bozulan kamu düzeni ve güvensizlik" nedeni ile Fransa, Belçika ve İtalya’ya seyahat etmekten kaçınmalarını istedi.

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Açıklamada ayrıca, halihazırda Fransa, Belçika ve İtalya’da bulunan İran vatandaşlarına da gerginliğin yüksek olduğu alanlara gitmemeleri uyarısı yapıldı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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