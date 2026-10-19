Fransa'da hafta sonu yaşanan şiddet olaylarının ardından Başbakan Sebastien Lecornu, valilerden kısmi ve bölgesel sokağa çıkma yasakları uygulamalarını talep etti.

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Fransa'da hayat pahalılığı ve eğitim koşullarına karşı başlayan protestoların şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından hükümet, sokağa çıkma yasaklarının uygulanması için harekete geçti.

Başbakan Sebastien Lecornu, hafta sonu birçok kentte yaşanan çatışma, kundaklama ve yağma olaylarının ardından valilere kısmi ve bölgesel sokağa çıkma yasakları uygulanması talimatını verdi.

Fransa'da protestolar durdurulamıyor! Hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI TALİMATI

Lecornu, kamu düzeninin yeniden sağlanması amacıyla valilerden ihtiyaç duyulan bölgelerde sokağa çıkma yasakları uygulamalarını istedi.

Yeni tedbirler, ülke genelinde tek bir yasak yerine olayların yoğunlaştığı bölgelerde kısmi ve yerel kısıtlamalar getirilmesini öngörüyor.

Yasakların hangi kentlerde ve hangi saatlerde uygulanacağına ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı.

Fransa'da protestolar durdurulamıyor! Hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı

POLİS KONTROLÜ KAYBETTİ, BAKAN İSTİFASINI SUNDU

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, hafta sonu yaşanan şiddet olaylarında güvenlik güçlerinin bazı kentlerde kontrolü kaybettiğini kabul etti.

Protestolar öncesindeki hazırlıklarda "öngörü eksikliği" yaşandığını söyleyen Nunez, olayların sorumluluğunu üstlenerek Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sundu.

Ancak Macron, İçişleri Bakanı'nın istifasını kabul etmedi.

Fransa'da protestolar durdurulamıyor! Hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı

2 BİN 400 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fransız makamlarının verilerine göre ülke genelindeki protestolarda en az 2 bin 400 kişi gözaltına alındı.

Cumartesi günkü gösterilere yaklaşık 550 bin kişinin katıldığı açıklandı. Organizatörler ise katılımın 800 bine ulaştığını ileri sürdü.

MACRON'DAN PROTESTOCULARA UYARI

Paris'te pazar günü ve gece boyunca yaklaşık 30 mağaza yağmalanmıştı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, olayların ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında şiddet olaylarını kınadı.

Macron, "Yağma yapanlar verdikleri hasarı ödemek zorunda kalacak, Cumhuriyet'i yıkmaya çalışanlar ise hesap verecek" dedi.

Şiddet olaylarından radikal aşırı sol grupları sorumlu tutan Macron, kamu binaları ve işletmelerin korunması için güvenlik tedbirlerinin artırılmasını istedi.

BAŞBAKAN LE CORNU'DAN SEÇİM ÖNCESİ KAOS UYARISI

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, kriz toplantısının ardından yaptığı açıklamada, aşırı sol grupları gelecek yılki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde ülke genelinde kaos çıkarmaya çalışmakla suçladı.

Lecornu, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin takvimini, hatta seçimlerin yapılıp yapılmayacağını sorgulatmak için harekete geçirilebilecek bütün bir ağ var" şeklinde konuştu.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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