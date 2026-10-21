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Tahran'da Trump'ı hapishaneye koydular! İşte o görüntüler

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İran'ın başkenti Tahran'da ABD Başkanı Donald Trump'ın kılığına giren bir oyuncu, sembolik hapishaneye konuldu. Tecriş Meydanı'nda kurulan düzenek çevredekilerin ilgisini çekerken, fotoğraf çekmek isteyenler nedeniyle bölgede yoğun araç trafiği oluştu.

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İran'ın başkenti Tahran'da ABD Başkanı Donald Trump'ın kılığına giren bir oyuncu, sembolik olarak hapishaneye konuldu. Tecriş Meydanı'nda kurulan düzenek, çevrede bulunanların ilgisini çekti.

Meydanda reklam panosu şeklinde tasarlanan sembolik hapishaneye yerleştirilen oyuncu, parmaklıklar arkasında Trump'ın hareketlerine benzer davranışlar sergiledi.

Tahran'da Trump'ı hapishaneye koydular! İşte o görüntüler
Başlık ResmiTahran'da Trump'ı hapishaneye koydular! İşte o görüntüler

ARAÇ TRAFİĞİ OLUŞTU

Sembolik hapishanedeki oyuncunun fotoğraflarını çekmek isteyenlerin yoğunluğu nedeniyle bölgede araç trafiği oluştu.

Hapishanede ayrıca ABD'nin Minab kentindeki Şecere-i Tayyibe Okulu'na ve Sirik'te bir düğün evine yönelik saldırıları hatırlatan ifadelere de yer verildi.

Tahran'da Trump'ı hapishaneye koydular! İşte o görüntüler
Başlık ResmiTahran'da Trump'ı hapishaneye koydular! İşte o görüntüler
Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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