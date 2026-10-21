Tahran'da Trump'ı hapishaneye koydular! İşte o görüntüler
İran'ın başkenti Tahran'da ABD Başkanı Donald Trump'ın kılığına giren bir oyuncu, sembolik hapishaneye konuldu. Tecriş Meydanı'nda kurulan düzenek çevredekilerin ilgisini çekerken, fotoğraf çekmek isteyenler nedeniyle bölgede yoğun araç trafiği oluştu.
İran'ın başkenti Tahran'da ABD Başkanı Donald Trump'ın kılığına giren bir oyuncu, sembolik olarak hapishaneye konuldu. Tecriş Meydanı'nda kurulan düzenek, çevrede bulunanların ilgisini çekti.
Meydanda reklam panosu şeklinde tasarlanan sembolik hapishaneye yerleştirilen oyuncu, parmaklıklar arkasında Trump'ın hareketlerine benzer davranışlar sergiledi.
ARAÇ TRAFİĞİ OLUŞTU
Sembolik hapishanedeki oyuncunun fotoğraflarını çekmek isteyenlerin yoğunluğu nedeniyle bölgede araç trafiği oluştu.
Hapishanede ayrıca ABD'nin Minab kentindeki Şecere-i Tayyibe Okulu'na ve Sirik'te bir düğün evine yönelik saldırıları hatırlatan ifadelere de yer verildi.