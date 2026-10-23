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"Tarihi adımı selamlıyoruz" Türkiye-Libya deniz yetki alanları anlaşmasını böyle karşıladılar

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"Tarihi adımı selamlıyoruz" Türkiye-Libya deniz yetki alanları anlaşmasını böyle karşıladılar
Başlık Resmi"Tarihi adımı selamlıyoruz" Türkiye-Libya deniz yetki alanları anlaşmasını böyle karşıladılar

Libya Meclisi'nde Türkiye-Libya deniz yetki alanları anlaşmasının onaylanmasının ardından bölge ülkelerinden açıklamalar peş peşe geldi. Anlaşmaya tam destek verdiklerini açıklayan KKTC, "Tarihi adımı selamlıyoruz" açıklaması ile Ankara'nın gururuna ortak oldu.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası konusunda aldığı kararı memnuniyetle karşıladığını, Türkiye'nin Akdeniz'de barış, güvenlik ve istikrarı sağlamaya yönelik vizyonuna tam destek verdiğini bildirdi.

"Tarihi adımı selamlıyoruz" Türkiye-Libya deniz yetki alanları anlaşmasını böyle karşıladılar
Başlık Resmi"Tarihi adımı selamlıyoruz" Türkiye-Libya deniz yetki alanları anlaşmasını böyle karşıladılar

KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile Libya arasında 2019 yılından bu yana yürürlükte bulunan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası konusunda Libya Temsilciler Meclisi'nin 20 Ekim 2026 tarihinde kabul ettiği karardan duyulan memnuniyet dile getirildi.

"Tarihi adımı selamlıyoruz" Türkiye-Libya deniz yetki alanları anlaşmasını böyle karşıladılar
Başlık Resmi"Tarihi adımı selamlıyoruz" Türkiye-Libya deniz yetki alanları anlaşmasını böyle karşıladılar

"ANAVATAN TÜRKİYE" VURGUSU

Bakanlık açıklamasında, "Uluslararası hukuk ve hakkaniyet ilkeleri temelinde şekillenen ve bölgedeki gerçekleri yansıtan bu tarihi adımı selamlıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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KKTC'nin Türkiye'nin Akdeniz'deki politikalarına desteği vurgulanan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Anavatan Türkiye'nin Akdeniz havzasında barış, güvenlik ve istikrarı tesis etmeye yönelik vizyonunu tam bir dayanışma içinde destekliyoruz" denildi.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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