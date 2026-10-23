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İstanbul'da belediye başkanları saf değiştiriyor! Esin Köymen de Yeni Parti'ye katıldı

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Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, çeyrek asırdır üyesi olduğu CHP'den istifa ederek Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti'ye katıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından video paylaşan Köymen, Maltepe halkı için çalışmayı sürdüreceğini belirtti.

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Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'nın ardından bir isim daha saf değiştirdi. Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek Yeni Parti'ye katıldı. Köymen, kararını sosyal medya hesabından yayımladığı videoyla kamuoyuna duyurdu.

Çeyrek asırdır CHP üyesi olduğunu belirten Köymen, değişen şartlar ve toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda yeni yollar açmanın siyasi sorumluluğun bir parçası olduğunu ifade etti. Köymen, Özgür Özel'in liderliğindeki Yeni Parti'ye katıldığını açıkladı.

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"YENİ BİR BAŞLANGIÇ, YENİ BİR UMUT"

Kararını "Yeni bir başlangıç, yeni bir umut ve yeni bir mücadele zamanı" sözleriyle değerlendiren Köymen, siyasi yolculuğuna demokrasi, laiklik, hukukun üstünlüğü, emek ve halkın iradesine bağlılıkla devam edeceğini kaydetti.

Yol arkadaşlarıyla birlikte yeni bir mücadele dönemine girdiğini belirten Köymen, Maltepe halkı için çalışmayı sürdüreceğini vurguladı.

İstanbul'da belediye başkanları saf değiştiriyor! Esin Köymen de Yeni Parti'ye katıldı
Başlık Resmiİstanbul'da belediye başkanları saf değiştiriyor! Esin Köymen de Yeni Parti'ye katıldı

MALTEPE'NİN İLK KADIN BELEDİYE BAŞKANI OLMUŞTU

Esin Köymen, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde yüzde 59,06 oy alarak Maltepe'nin ilk kadın belediye başkanı seçilmişti.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu 2. Büyükkent Bölge Temsilciliği'nde iki dönem yönetim kurulu sekreterliği ve iki dönem yönetim kurulu başkanlığı yapan Köymen, şubenin 45, 46 ve 47. dönemlerinde de yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendi.

Köymen, mimarlık ve kentleşme politikaları, kültürel miras, mega projeler, kentsel dönüşüm ve imar mevzuatına ilişkin araştırmalarıyla Mimarlar Odası'nın çalışmalarına katkı sundu.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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