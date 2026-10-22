CHP tarafından geçen ay kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, siyasi yol haritasını netleştirdi. Kösedağı, Yeni Parti saflarına katıldığını duyurdu.

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İstanbul siyasetinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Yeni Parti’ye katıldığını açıkladı.

23 yıldır CHP üyesi olduğunu belirten Kösedağı, geçen ay kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini hatırlattı.

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Bu süreçte sahada vatandaşlarla bir araya geldiğini ve kendisine iletilen görüşleri dinlediğini ifade eden Kösedağı, kararını bu temasların ardından aldığını söyledi.

İstanbul’da Yeni Parti’nin ilk belediyesi Kadıköy oldu: Mesut Kösedağı kararını duyurdu

30 MECLİS ÜYESİYLE BİRLİKTE TOPLU GEÇİŞ

Yeni Parti’ye katıldığını açıklayan Kösedağı, siyasi yolculuğuna Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde devam edeceğini belirtti.

İstanbul’da Yeni Parti’nin ilk belediyesi Kadıköy oldu: Mesut Kösedağı kararını duyurdu

Kösedağı, 36 belediye meclis üyesinin 30’uyla birlikte bu kararı aldıklarını ifade ederek Kadıköy için çalışmalarını Yeni Parti çatısı altında sürdüreceklerini kaydetti.

CHP, geçtiğimiz haftalarda Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu'yu ihraç talebiyle disipline sevk etmişti.

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