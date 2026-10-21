CHP'nin kurultay davasında mütalaa açıklandı! 9 kişi hakkında ceza talep edildi
CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı. Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve 7 kişinin cezalandırılması, Cemil Tugay ve 2 kişinin beraati istendi.
Kaydet
|
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin davada Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat ve Özgür Çelik’in de aralarında bulunduğu 9 sanığın Siyasi Partiler Kanunu’nun 112’nci maddesinde düzenlenen “oylamaya hile karıştırılması” suçu kapsamında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile Türk Ceza Kanunu’nun 37/1’inci maddesindeki “suça iştirak” ayrı ayrı cezalandırılmaları, Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama’nın ise beraatleri istendi.
Detaylar geliyor...
Bizi Takip Edin