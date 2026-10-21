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CHP'nin kurultay davasında mütalaa açıklandı! 9 kişi hakkında ceza talep edildi

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CHP'nin kurultay davasında mütalaa açıklandı! 9 kişi hakkında ceza talep edildi
Başlık ResmiCHP'nin kurultay davasında mütalaa açıklandı! 9 kişi hakkında ceza talep edildi

CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı. Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve 7 kişinin cezalandırılması, Cemil Tugay ve 2 kişinin beraati istendi.

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CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin davada Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat ve Özgür Çelik’in de aralarında bulunduğu 9 sanığın Siyasi Partiler Kanunu’nun 112’nci maddesinde düzenlenen “oylamaya hile karıştırılması” suçu kapsamında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile Türk Ceza Kanunu’nun 37/1’inci maddesindeki “suça iştirak” ayrı ayrı cezalandırılmaları, Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama’nın ise beraatleri istendi.

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Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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