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Yeni Parti için gözler AYM'de! İsminin hükümsüz sayılması talebi yarın görüşülecek

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Yeni Parti için gözler AYM'de! İsminin hükümsüz sayılması talebi yarın görüşülecek
Başlık ResmiYeni Parti için gözler AYM'de! İsminin hükümsüz sayılması talebi yarın görüşülecek

Yenilik Partisi'nin parti isimlerinin benzerliği nedeniyle açtığı dava yarın Anayasa Mahkemesi'nde görüşülecek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, başvuru üzerine Yeni Parti'ye isim değişikliği yapılması 18 Eylül'e kadar süre tanımıştı. İsim değişikliğinin yapılmamasının ardından dosya AYM'ye sevk edilmişti.

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Anayasa Mahkemesi (AYM), Yeni Parti'nin "isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi" talebini, yarınki Genel Kurul gündeminde görüşecek.

Yüksek Mahkeme, yarınki Genel Kurul gündemine Yeni Parti'nin ismine ilişkin yapılan başvuruyu aldı.

AYM'nin, Genel Kurul toplantısında, "Yeni Parti" isminin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olup olmadığına ve "partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi" talebini görüşerek karara bağlaması bekleniyor.

Yeni Parti için gözler AYM'de! İsminin hükümsüz sayılması talebi yarın görüşülecek
Başlık ResmiYeni Parti için gözler AYM'de! İsminin hükümsüz sayılması talebi yarın görüşülecek

SAVUNMA İÇİN BİR AY SÜRE TANINMIŞTI

Yeni Parti'nin kuruluşunun ardından Yenilik Partisi, parti isimlerinin benzerliği nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmış, Başsavcılık da "iltibas" nedeniyle Yeni Parti'ye isim değişikliği yapılması yönünde bildirimde bulunmuş ve 18 Eylül'e kadar süre tanımıştı. İsim değişikliği yapılmaması üzerine Başsavcılıkça dosya AYM'ye gönderilmişti.

Yeni Parti için gözler AYM'de! İsminin hükümsüz sayılması talebi yarın görüşülecek
Başlık ResmiYeni Parti için gözler AYM'de! İsminin hükümsüz sayılması talebi yarın görüşülecek
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YENİ PARTİ SAVUNMA YAPTI

Yüksek Mahkeme, 29 Eylül'deki Genel Kurul gündeminde dosyayı görüşmüş ve savunmasını sunması için partiye bir ay süre tanımıştı. Yeni Parti de söz konusu süre içinde savunmasını hazırlayarak AYM'ye göndermişti.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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