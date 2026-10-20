Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya ile savunma sanayi alanında işbirliği yapacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kritik anlaşmaya imza atmak üzere yarın Katar'a gidecek.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında savunma sanayi alanında imzalanacak işbirliği mutabakatı için Katar'a gidecek.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bugün öğleden sonra Katar'a hareket edecek.

Üç ülke ile kritik anlaşma! Bakan Güler imza için Katar'a gidecek!

3 ÜLKE İLE İŞ BİRLİĞİ

Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında savunma sanayi alanında işbirliği yapılmasına ilişkin mutabakat metninin yarın imzalanması bekleniyor.

MEKKE İTTİFAKI ANLAŞMASI MECLİS'E SUNULDU

Öte yandan Türkiye'nin yer aldığı Mekke İttifakı Anlaşması'na dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu.

Anlaşmaya dair teklif ilk olarak TBMM Dışişleri Komisyonuna gönderilecek.

Üç ülke ile kritik anlaşma! Bakan Güler imza için Katar'a gidecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed bin Selman bin Abdulaziz Al Suud, 7 Ağustos'ta Mekke'de, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamıştı.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bölgesel sorunlara bölgesel çözümler geliştirme yönündeki taahhütlerinin ve bölgesel güvenlik ile istikrarı odağına alan ortak stratejik vizyonlarının bir yansıması olan anlaşma, üç ülkenin ortak caydırıcılık ve savunma yoluyla güvenliklerinin tahkim edilmesini hedefliyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala