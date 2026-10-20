Üç ülke ile kritik anlaşma! Bakan Güler imza için Katar'a gidecek!
Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya ile savunma sanayi alanında işbirliği yapacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kritik anlaşmaya imza atmak üzere yarın Katar'a gidecek.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında savunma sanayi alanında imzalanacak işbirliği mutabakatı için Katar'a gidecek.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bugün öğleden sonra Katar'a hareket edecek.
3 ÜLKE İLE İŞ BİRLİĞİ
Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında savunma sanayi alanında işbirliği yapılmasına ilişkin mutabakat metninin yarın imzalanması bekleniyor.
MEKKE İTTİFAKI ANLAŞMASI MECLİS'E SUNULDU
Öte yandan Türkiye'nin yer aldığı Mekke İttifakı Anlaşması'na dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu.
Anlaşmaya dair teklif ilk olarak TBMM Dışişleri Komisyonuna gönderilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed bin Selman bin Abdulaziz Al Suud, 7 Ağustos'ta Mekke'de, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamıştı.
Türkiye Gazetesi'nin Mavi Vatan manşeti Yunan Bakanı korkuttu! "Endişelenmiyoruz diyemeyiz"
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bölgesel sorunlara bölgesel çözümler geliştirme yönündeki taahhütlerinin ve bölgesel güvenlik ile istikrarı odağına alan ortak stratejik vizyonlarının bir yansıması olan anlaşma, üç ülkenin ortak caydırıcılık ve savunma yoluyla güvenliklerinin tahkim edilmesini hedefliyor.