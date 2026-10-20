Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan hakimiyetini her geçen gün pekiştiren Türkiye, yayımladığı yeni NAVTEX bildirimleriyle bölgedeki tüm korsan projelere geçit vermiyor. Antalya NAVTEX İstasyonu tarafından Akdeniz'de 21-22 Ekim ve 23-27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek atış eğitimleri için ilan edilen üç yeni duyuru, Yunanistan'da büyük tepkilere neden oldu. Türkiye gazetesinin haberinin de ele alındığı programda, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yiannis Loverdos'a Türkiye'nin NAVTEX hamlelerinden endişe duyup duymadığı soruldu. Loverdos, "Elbette bizi ilgilendiriyor. Endişelenmiyoruz diyemeyiz" cevabını verdi.

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Antalya NAVTEX İstasyonu, Akdeniz'de 21-22 Ekim ve 23-27 Ekim tarihlerinde düzenlenecek atış eğitimleri için üç yeni NAVTEX yayımlamıştı.

Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerine ilişkin yeni duyurularının ardından Yunanistan'dan açıklama geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yiannis Loverdos, deniz altı elektrik kablosu projesine ilişkin Türkiye'nin itirazlarını hedef alarak "Türklerin seslerini dikkate almadan ilerleyeceğiz" dedi.

Türkiye Gazetesi'nin Mavi Vatan manşeti Yunan Bakanı korkuttu! "Endişelenmiyoruz diyemeyiz"

"TÜRKLER BU ALAN BİZİMDİR DİYOR"

Ethnos'un haber programına katılan Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yiannis Loverdos, Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu.

Loverdos, "Türkler NAVTEX çıkarıp 'Bu alan bizimdir' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazetesi'nin Mavi Vatan manşeti Yunan Bakanı korkuttu! "Endişelenmiyoruz diyemeyiz"

CANLI YAYINDA TER DÖKTÜ

Programda Fransa ile Türkiye arasında kablo projesine ilişkin gizli diplomatik temaslar yürütüldüğü iddiaları da soruldu.

Bu konuda bilgisi olmadığını savunarak köşeye sıkışan Loverdos, "bilmiyorum" diyerek geçiştirmeye çalıştı. "Yunanistan'ın öngörüldüğü gibi tek başına ilerleyeceğini söyleyebilirim sadece" demekle yetindi.

YUNAN KAYNAKLAR NE DEMİŞTİ?

Kathimerini gazetesine konuşan Yunan diplomatik kaynaklar, "Yunanistan, GKRY ve Fransa, Türkiye'nin itirazları nedeniyle geçmişte aksayan denizaltı elektrik kablosu araştırmalarını yeniden başlatmaya hazırlanıyor. Atina inisiyatifi, Fransız bayrağı taşıyan ve Fransız mürettebatla yola çıkacak araştırma gemisini gönderecek olan Fransa'ya bırakmış durumda." demişti.

Türkiye Gazetesi'nin Mavi Vatan manşeti Yunan Bakanı korkuttu! "Endişelenmiyoruz diyemeyiz"

YUNAN TELEVİZYONUNDA TÜRKİYE GAZETESİNİN MANŞETİNİ GÖSTERDİLER

Ayrıca Yunan televizyonu canlı yayında Türkiye gazetesinin "Mavi Vatan'da en sıcak hafta" manşeti ekrana getirildi.

Programda, gazetemizin Yeşim Eraslan imzasıyla yayımladığı "Tatbikat bahanesiyle kırmızı çizgiyi zorluyorlar: Atina ve Lefkoşa'ya Mavi Vatan uyarısı" başlıklı haberde yer alan gelişmeler ele alındı.

Muhabir, "Türkiye, hak iddia ettiği konularda her zaman özenli ve tutarlı davranma eğilimindedir. Şimdi de karşı NAVTEX ile aynısını yapıyor" dedi.

Türkiye gazetesinin manşetini gösteren muhabir, "İşte burada ikinci manşetimiz var: 'Mavi Vatan'da en sıcak hafta.' Yunanlılar ve Kıbrıslı Rumlar kırmızı çizgileri sınıyorlar" ifadelerini kullandı.

Haberdeki değerlendirmelere de yer veren muhabir, Yunanistan'ın müttefik arayışına rağmen bölgede Türk savaş gemileriyle karşılaşabileceği ihtimalinin ele alındığını söyledi.

TÜRKİYE GAZETESİNİN HABERİNİ BAKANA SORDULAR

Programın sunucusu, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yiannis Loverdos'a Doğu Akdeniz'deki gelişmelerden ne kadar endişe duyduğunu sordu.

Loverdos, "Elbette bizi ilgilendiriyor. Endişelenmiyoruz diyemeyiz" cevabını verdi.

Türkiye'nin NAVTEX mesajlarına da değinen Loverdos, "Türkler NAVTEX çıkarıp 'Bu alan bizimdir' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazetesinin Mavi Vatan manşeti Yunan Bakanı korkuttu! Endişelenmiyoruz diyemeyiz

YUNAN BASINI TÜRKİYE'NİN UYARISINI YAZDI

Yunanistan merkezli in.gr de Türk basınında yer alan Mavi Vatan haberlerini mercek altına aldı.

Türkiye gazetesinin "Mavi Vatan'da en sıcak hafta" manşetine yer veren Yunan basını, Ankara'nın bölgede oldubittiye izin vermeyeceği yönündeki açıklamaları aktardı.

Haberde, gazetemize konuşan Savunma Uzmanı Turan Oğuz'un değerlendirmelerine de yer verildi.

Oğuz, Türkiye'nin kıta sahanlığında izinsiz araştırma yapılmasına karşı tedbir alabileceğini belirterek "Uluslararası sularda tatbikat yapabilirsiniz. Ancak deniz tabanında, Türkiye'nin kıta sahanlığına ilişkin hak iddia ettiği bir bölgede araştırma yapılması farklı bir meseledir" demişti.

Diplomatik kaynaklar da Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini her şartta korumaya kararlı olduğunu vurgulamıştı.

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