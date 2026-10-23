Dron saldırısında navigasyon köprüsü hasar gören AK ANA isimli tanker, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde İstanbul Boğazı’ndan geçti. Geçiş sırasında Boğaz gemi trafiğine kapatılırken, operasyon havadan görüntülendi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Geçtiğimiz ağustos ayının sonlarında AK ANA isimli tankerde, uğradığı dron saldırısı nedeniyle navigasyon köprüsü ciddi şekilde zarar görmüş ve saldırı sonrasında yangın çıkmıştı. Saldırı sırasında gemide 22 Hindistanlı ve en az bir Filipinli mürettebat olmak üzere çok uluslu bir ekibin görev yaptığı, yaşanan olay sonrasında tüm gemi personelinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti. Antigua ve Barbuda bayraklı petrol ve kimyasal tankeri, alınan güvenlik önlemleri arasında bugün İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Dron saldırısıyla vurulmuştu! AK ANA tankeri için İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı

BOĞAZ TRAFİĞE KAPATILDI

Toplam uzunluğu 175,9 metre ve genişliği 31,03 metre olan dev tankere Boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 8, Kurtarma 9 ve Nazım Tur römorkörleri ile Kiyem3 botu eşlik etti. Boğaz bu sırada gemi trafiğine kapatılırken, dev tankerin Boğazdan geçişi dron ile havadan görüntülendi.

Dron saldırısıyla vurulmuştu! AK ANA tankeri için İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala