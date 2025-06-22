40 derece sıcakta davullu zurnalı sürpriz! İskelede neye uğradıklarını şaşırdılar

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 40 dereceyi bulan sıcakta deprem konutlarında mesai yapan işçilere moral olması için davul ve zurna getirildi. Şantiye içerisinde ortaya çıkan ilginç görüntüler sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı koordinesinde şehrin dört bir yanında deprem konutları inşası sürüyor.

Arsuz ilçesine bağlı Madenli Mahallesi'nde de 40 derece sıcakta çalışan işçilere moral vermek isteyen şantiye şefi Aziz Can Üşür, davullu ve zurnalı sürpriz yaptı.

Şantiye içerisinde davul ve zurna sesleri yankılandı. İlginç anlar sosyal medyada ilgi odağı olurken, yapılan sürpriz takdir topladı.

"İŞÇİLERE MORAL VE MOTİVASYON VERMEK İÇİN BU ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİK"

Yaptığı sürprizle işçilerin yüzünü güldüren şantiye şefi Aziz Can Üşür şöyle konuştu:

"Davulcuları yarım saatliğine işçilerimize, inşaatta çalışan herkese moral ve motivasyon amacıyla çağırdık. Türkiye'nin dört bir yanından gelen emekçilerimiz var burada.

Sağ olsunlar, davul zurna ekibimiz bizi kırmadı. Ufak çaplı bir eğlence düzenledik. Allah'ın izniyle burası tamamlandığında yine güzel bir eğlenceyle bitirmeyi düşünüyoruz.

6 Şubat depreminde Hatay büyük yaralar aldı. Devletimizin desteğiyle, işçilerimizin ve bizim kendi çabamızla şehrimizi ayağa kaldırmaya çalışıyoruz.

İnşaatta çalışan işçilerimizi unutmadık; işçilere moral ve motivasyon vermek için bu etkinliği düzenledik. Çok beğendiler. Videoda da gördüğünüz gibi, iskelede oynayan mı dersiniz, halay çeken mi gerçekten çok moral buldular, buna yürekten inanıyorum.

Bu tür etkinliklerin zaman zaman yapılması gerektiğini düşünüyorum"

"DAVUL SESİYLE BİR ANDA HAREKETLENDİK "

Davulun sesini duymasıyla oynamaya başladığını ifade eden inşaat işçisi Orhan Halil, "Biz çalışırken bir anda davul sesi geldi. 'Acaba düğün mü var' dedim. 'Hayırdır inşallah' derken bir baktım, Mehmet abi geldi. 'Cephede başlayın' dedi. Biz de cephede çalışırken davul sesiyle bir anda hareketlendik. Hatta o sırada mala sallıyordum, bir anda ritme kapıldım. Vallahi, kaymak gibi oldu. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Depremi biz burada yaşadık, büyük sıkıntılar çektik. Ama şimdi buraya gelirken başka bir heyecanla başlıyoruz. Hava çok sıcak ama bu moral hepimize iyi geldi" ifadelerini kullandı.