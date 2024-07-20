Sıcak ve nem Arsuz'u eritti: Hissedilen 62.5 derece!

Yurt genelinde Afrika ve Basra kökenli hava dalgasının etkisiyle sıcaklık 10 derece daha fazla hissediliyor. Hatay'ın Arsuz ilçesinde hissedilen sıcaklık 62.5 dereceye çıktı. Öte yandan Orhan Şen, bugün Karadeniz ve İstanbul Anadolu yakasına sağanak yağış uyarısı verirken sıcak hava dalgasının devam edeceğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumunu tahminini paylaştı. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği aktarıldı.

Öte yandan Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgasının, yurt genelinde etkili olması bekleniyor.

NEM BUNALTMAYA DEVAM EDİYOR

Yüksek nem oranının sıcaklıkların 5-10 derece daha fazla hissedilmesine yol açacağı öğrenildi.

Hava Forum ise Hatay'ın Arsuz ilçesinde saat 13.46 itibarıyla hissedilen sıcaklığın 62.5 derece olduğunu açıkladı. Sıcaklığın 35.5 derece olduğu, nemin ise yüzde 90 olduğu belirtildi.

ANTALYA, İSTANBUL VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün Karadeniz'in iç kesimleri buna İstanbul'un Anadolu yakası da dahil gök gürültülü sağanak yağış görülebilir.

Yağışlar Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde kuvvetli. Sıcak hava dalgası devam ediyor. İstanbul 36 İzmir 40 Ankara 35 Antalya 43C" ifadelerini kullandı.