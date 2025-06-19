TOKİ deprem konutları kura sonuçları açıklandı! Hatay, Adana Malatya, Adıyaman AFAD kura sonuçları nasıl öğrenilir?

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremde evleri yıkılarak mağdur olan vatandaşlar için, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kilis, Adana, Osmaniye, Elazığ, Sivas ve Kayseri illerinde yapımı tamamlanan 44 bin 367 konut ve 4 bin 689 iş yeri kura töreniyle birlikte hak sahiplerine teslim edildi. Sonuçlar, AFAD ve e-Devlet sistemi üzerinden erişime açıldı.

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük depremler sonrası başlatılan “asrın inşa seferberliği” kapsamında tamamlanan konutların kura sonuçları açıklandı. TOKİ ve AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen projelerle Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kilis, Adana, Osmaniye, Elazığ, Sivas ve Kayseri’de yapımı biten 44 bin 367 konut ve 4 bin 689 iş yeri için bugün kura çekimi yapıldı.

TOKİ AFAD KURA SONUCU NASIL SORGULANIR?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan “asrın inşa seferberliği” kapsamında inşa edilen 250 bininci konutun teslimi bugün (19 Haziran 2025 Perşembe) Kahramanmaraş’ta düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından hak sahibi olan vatandaşların isim listeleri, hem AFAD’ın resmi internet sitesi hem de e-Devlet sistemi üzerinden erişime açıldı.

TOKİ MALATYA DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Malatya’da inşa edilen toplam 8.064 konut ve 1.097 iş yeri, bugün hak sahiplerine teslim edilmek üzere kura çekimiyle belirlendi. Malatya’daki çekilişler, AFAD’ın YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla gerçekleştirildi. Böylece vatandaşlar süreci anlık olarak takip edebildi. Kura çekimi sonrası kesinleşen sonuçlar ise e-Devlet üzerindeki AFAD sayfası üzerinden ilan edildi.

TOKİ ADIYAMAN DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adıyaman’daki deprem konutları kura sonuçları, 19 Haziran 2025 Perşembe günü itibarıyla AFAD’ın resmi internet sayfasında ilan edildi. Proje kapsamında kentte tamamlanan binlerce konut için çekiliş yapıldı ve hak sahiplerine teslim edilecek konutlar belirlendi.

AFAD’ın internet sitesinde yer alan “Deprem Konutu Kura Sonucu Sorgulama” bölümünden vatandaşlar bilgilerini girerek sonuçlara ulaşabilirler.

TOKİ KAHRAMANMARAŞ DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinin merkez üssü olarak yaşanan yıkımın ardından başlatılan inşaat çalışmalarında 3.567 konut ve 744 iş yerinin tamamlandığı açıklandı. Bugün gerçekleştirilen kura çekimiyle bu bağımsız birimlerin hak sahipleri belli oldu.

Çekiliş süreci AFAD’ın YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlandı. Kura sonuçları ise e-Devlet platformunda yer alan AFAD sayfası üzerinden ilan edildi.