TOKİ deprem konut kurası saat kaçta? Hatay, Adana Malatya, Adıyaman TOKİ canlı kura çekimi

Depremzedeler için inşa edilen konutların hak sahipleri bugün belli olacak. Hatay, Adana, Malatya ve Adıyaman’daki TOKİ deprem konutları için kura çekiminin saat kaçta yapılacağı merak konusu oldu.

6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından evi yıkılan veya ağır hasar gören binlerce vatandaş için başlatılan kalıcı konut projelerinde yeni bir adım atılıyor. TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 44 bin 367 konut ve 4 bin 689 iş yeri için kura çekimi bugün gerçekleşecek.

AFAD tarafından organize edilen kura töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleştirilecek. Hak sahipliği kazanan vatandaşlar, kura sonucuna göre yeni konutlarına kavuşacak.

TOKİ DEPREM KONUT KURASI SAAT KAÇTA?

TOKİ’nin deprem konutları için kura çekimi bugün saat 14.00’te başlayacak. Kura, AFAD’ın resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Kura kapsamında Hatay, Adana, Malatya ve Adıyaman gibi ağır hasar almış illerde yapımı tamamlanan binlerce konut, hak sahiplerine teslim edilecek. Her bir hak sahibi noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlenecek.

TOKİ DEPREM KONUT KURASI NEREDEN İZLENİR?

TOKİ deprem konutu kura çekimi AFAD’ın YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak. 19 Haziran Perşembe günü saat 14.00’te başlayacak bu yayınla birlikte, kura sonucunu merakla bekleyen binlerce vatandaş gelişmeleri canlı olarak takip edebilecek.

TOKİ KAÇ DEPREM KONUTU YAPACAK?

AFAD’ın resmi açıklamasına göre, “Asrın Felaketi” olarak adlandırılan depremlerden sonra hızla başlatılan kalıcı konut seferberliği tüm hızıyla devam ediyor.

AFAD tarafından yapılan açıklamada; "Asrın Felaketinden, Asrın Birlikteliğine…

6 Şubat depremlerinden etkilenen illerimizde, dünyanın en büyük ve en hızlı afet sonrası iyileştirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman,Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kilis, Adana, Osmaniye, Elazığ, Sivas ve Kayseri illerimizde yapımı tamamlanan; 44.367 konut ve 4.689 iş yeri, 19 Haziran 2025 tarihinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan ’ın Teşrifleri ile gerçekleştirilecek olan kura çekimi programında hak sahibi vatandaşlarımızla buluşacak.

Asrın felaketinin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında, 245.789 konut, 4.838 iş yeri olmak üzere bugüne kadar toplam 250.636 bağımsız bölüm depremzede vatandaşlarımıza teslim edilmiş olacak.

Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni, #AFAD YouTube hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır. Kura çekimi sonrasında, kesinleşen sonuçlar e-Devlet üzerinde yer alan #AFAD sayfasından ilan edilecektir. Yeni yuvalarının, saygıdeğer vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını dileriz." denildi.

KAÇ KONUT TESLİM EDİLECEK?

TOKİ tarafından yapılan resmi bilgilendirmeye göre, bugüne kadar inşaatı tamamlanan ve teslim sürecine giren toplam bağımsız birim sayısı 250 bin 636 oldu. Bu rakamın içinde konutların yanı sıra, 4.838 iş yeri de yer alıyor.

19 Haziran 2025 tarihindeki kura çekimiyle birlikte bu konutların büyük kısmı hak sahiplerine teslim edilmiş olacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura çekimi tamamlandıktan sonra, hak sahiplerinin isimleri resmi olarak e-Devlet üzerinden duyurulacak. Ayrıca AFAD’ın web sitesi üzerinden de tam liste yayınlanacak.