İstanbul'da "yüksek sesli müzik" gerginliği! Polislere saldırdılar, Valilikten açıklama geldi

İstanbul Bayrampaşa'da, yüksek sesle müzik dinledikleri gerekçesiyle kendilerini uyaran polis memurlarına hakaret ve tehditlerde bulundukları ileri sürülen 6 şüpheli ile olayın devamında taşkınlık çıkaran 4 zanlı gözaltına alındı. Valilik, olayın "Kürtçe müzik dinleyen gençlere kötü muamele" olarak yansıtılmasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

İstanbul Valiliği, Bayrampaşa'da yüksek sesle müzik dinlenilen araçta bulunan 6 kişinin polislerin sözlü uyarıda bulunmasına rağmen müziğin sesini daha yükselttiğini, araçtan inerek kendilerini uyaran iki polis memuruna hakaret edip, fiziki saldırıda bulunduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medya mecralarında "Kürtçe müzik dinleyen gençler kötü muameleye tabi tutuldu." şeklinde yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İKİ POLİS MEMURUNU DARBETTİLER

Açıklamada, "13 Temmuz Pazar günü saat 21.42’de Bayrampaşa'da yüksek sesle müzik dinlendiği tespit edilen araçta bulunan şahıslara emniyet ekiplerimiz sözlü uyarıda bulunmuştur. Uyarının ardından araçta bulunan 6 şahıs müziğin sesini daha yükseltmiş, sonrasında ise araçtan inerek kendilerini uyaran iki polis memuruna hakaret ederek fiziki saldırıda bulunmuşlardır." ifadelerine yer verildi.

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"100 KİŞİLİK GRUP EMNİYET ÖNÜNDE TAŞKINLIK ÇIKARDI"

Toplam 6 kişinin Bayrampaşa Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken, yakınları olduğu tespit edilen 100 kişilik grup, emniyet önünde toplanmış ve taşkınlık çıkarmıştır. Emniyet ekiplerinin uyarılarına rağmen taşkınlık yapmaya devam eden gruba, emniyet ekipleri havaya uyarı ateşi açmak zorunda kalmıştır. Olayda gözaltına alınan Ü.K. (25), Y.K. (21), Y.E.Y. (40), İ.K. (19), A.K. (30), B.K. (22), D.K. (28) isimli şahıslar hakkında 'görevli memura mukavemet', 'tehdit', 'hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanmıştır. Olayın incelenmesi için İçişleri Bakanlığından müfettiş talebinde bulunulmuş olup, başlatılan idari ve adli süreç devam etmektedir."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Bayrampaşa'da önceki gün yüksek sesle müzik dinledikleri gerekçesiyle kendilerini uyaran polis memurlarına hakaret ve tehditlerde bulundukları ileri sürülen 6 şüpheli ile olayın devamında taşkınlık çıkaran 4 zanlı gözaltına alınmıştı.