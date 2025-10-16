Alman gazeteciden kendi hükümetine eleştiri: Yerimiz saksının yanı

Alman gazeteci Julian Reichelt, sosyal medya hesabından Gazze Zirvesi’ne dair dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Paylaşımı kısa sürede Almanya’da bir numaralı gündem olan ünlü gazeteci paylaşımında dünya liderlerinin oturduğu ana ait bir kareye yer verdi.

Söz konusu karede Cumhurbaşkanı Erdoğan, ön tarafta ABD; Katar ve Mısır liderleriyle birlikte Gazze bildirisini imzalarken, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve diğer ülke liderleri, arka planda oturuyor.

"ALMANYA SAKSININ YANINDA"

Bu kareyi gündeme taşıyan Julian Reichelt, ülkesinin Gazze diplomasisinde çok geride ve “silik” kaldığını ifade ederek, Başbakan Merz’i hicveden bir mesaj yayımladı.

Alman gazeteci, sosyal medya paylaşımında, “Hâlâ Almanya’nın dünyadaki yerinin neresi olduğunu merak eden varsa: Arkada, saksı bitkisinin yanında” ifadelerini kullanarak, Alman hükûmetine ilginç bir eleştiride bulundu.