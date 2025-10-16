Bitcoin’de büyük hayal kırıklığı!

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken, kripto para birimleri yatırımcısını hayal kırıklığına uğrattı. 6 Ekim işlemlerinde 126 bin 270 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören Bitcoin, ardından düşüş trendine girerek, cuma günü 110 bin doların altına kadar geriledi. ABD ve Çin arasındaki gerilim piyasalarda risk iştahının düşürerek BTC’nin de sert düşmesine sebep oldu.

ZİRVEDEN %-12 GERİLEDİ

Bu hafta BTC’ye tepki alımları gelse de 16 Ekim 2025 işlemleri 111 bin 500 dolara yakın seviyelerden devam ediyor. BTC fiyatında zirve seviyeye göre %-12’lik değer kaybı dikkat çekiyor.

Analistler, son düşüşte BTC fiyatının 100 günlük ortalamaya işaret eden 116 bin 900 dolar ve 50 günlük ortalama olan 114 bin 400 dolar seviyesinin altına gerilediğini belirterek, “Orta vadede önemli trend göstergeleri olan her iki ortalamanın da altında kalıcılık, fiyatlarda zayıf görünümün devam etmesine sebep olabilir. Buna karşılık son 1 haftalık süreçte 110 bin dolar desteği üzerinde tutunma eğilimi de dikkat çekiyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

DİKKAT ÇEKEN PARA ÇIKIŞI

Haftanın ilk 3 işlem gününde ABD’li borsa yatırım fonları kanalıyla BTC’de dikkat çeken bir para çıkışı da yaşandı. 13-15 Ekim işlemlerinde ETF’lerden 325 milyon dolarlık satış geldi. Kurumsal yatırımcı talebinin düştüğüne işaret eden bu gelişme de BTC’de zayıf görünümü destekledi.