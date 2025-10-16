Ankara merkezli 10 ilde 'Change araç' operasyonu! 35 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyonlar ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Ankara merkezli 10 ilde ‘Change Araç’ şebekelerine yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarımızda; 35 şüpheliyi yakaladık. 10’u tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

ÖNCEKİ OPERASYONDA 160 KİŞİ TUTUKLANDI

2025 yılının ilk 9 ayında (1 Ocak-30 Eylül) 19 ilde ‘Change Araç’ şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 495 vatandaşımızı mağdur ettiği tespit edilen toplam 407 şüpheliyi yakaladık. 160’ı tutuklandı. 104’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

OPERASYON 10 İLDE YAPILDI

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM Asayiş Daire Başkanlığımız koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Tokat’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Çeşitli marka-model 495 adet aracı change yaparak vatandaşlarımızı mağdur ettikleri tespit edildi" ifadelerine yer verdi.