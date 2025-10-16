Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Ankara merkezli 10 ilde 'Change araç' operasyonu! 35 kişi yakalandı

Ankara merkezli 10 ilde 'Change araç' operasyonu! 35 kişi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ankara merkezli 10 ilde &#039;Change araç&#039; operasyonu! 35 kişi yakalandı
Operasyon, Şüpheli, Yakalama, Tutuklama, Ankara, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara merkezli 10 ilde "Change araç" şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 35 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyonlar ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Ankara merkezli 10 ilde ‘Change Araç’ şebekelerine yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarımızda; 35 şüpheliyi yakaladık. 10’u tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

ÖNCEKİ OPERASYONDA 160 KİŞİ TUTUKLANDI

2025 yılının ilk 9 ayında (1 Ocak-30 Eylül) 19 ilde ‘Change Araç’ şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 495 vatandaşımızı mağdur ettiği tespit edilen toplam 407 şüpheliyi yakaladık. 160’ı tutuklandı. 104’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

OPERASYON 10 İLDE YAPILDI

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM Asayiş Daire Başkanlığımız koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Tokat’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Çeşitli marka-model 495 adet aracı change yaparak vatandaşlarımızı mağdur ettikleri tespit edildi" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yıl sonuna kadar ne kadar olacak? ANZ Bank'tan altın için kritik tahmin
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
“Bacasız” kombi anne ve bebeğini hayattan kopardı! Uzmanlar uyardı... - 3. Sayfa“Bacasız” kombi anne ve bebeğini hayattan kopardı! Uzmanlar uyardı...Kocaeli'de acı olay! Sokaktaki merdivenden düşen çocuk öldü - 3. SayfaKocaeli'de acı olay! Sokaktaki merdivenden düşen çocuk öldüİzmir açıklarında 100'den fazla göçmen kurtarıldı! - 3. Sayfaİzmir açıklarında 100'den fazla göçmen kurtarıldı!Gezileri zehir oldu! Öğretmenleri dönerken fark etti, 28 öğrenci hastanelik oldu - 3. SayfaÖğretmenleri dönüşte fark etti, 28 öğrenci hastanelik olduIğdır'da İHA'ya büyük ayıp: Gözaltı haberini yapana da gözaltı! - 3. SayfaGözaltı haberini yapana da gözaltı!Suçüstü yakalanan şahin avcılarına milyonluk ceza - 3. SayfaSuçüstü yakalanan şahin avcılarına milyonluk ceza
Sonraki Haber Yükleniyor...