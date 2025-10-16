Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Samsun'da okullar tatil mi, valilik açıklama yaptı mı?16 Ekim eğitime ara verilip verilmediği gündemde

Samsun'da okullar tatil mi, valilik açıklama yaptı mı?16 Ekim eğitime ara verilip verilmediği gündemde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Samsun&#039;da okullar tatil mi, valilik açıklama yaptı mı?16 Ekim eğitime ara verilip verilmediği gündemde
Samsun, Okullar, Tatil, Valilik, Hava Durumu, Yağış, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yağış uyarılarının ardından öğrenciler ve veliler Samsun'da okullar tatil mi, valilik açıklama yaptı mı soruları gündemde yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahmin raporuna göre Marmara ve Karadeniz bölgesinde etkili olacak sağanak yağışlar nedeniyle birçok ilde hava durumu dikkatle takip ediliyor.

Samsun'da okullar tatil mi, valilik açıklama yaptı mı merak ediliyor. Meteoroloji verilerine göre Samsun’da yağışlı hava birkaç gün boyunca etkisini sürdürecek. Hafta sonuna kadar hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin birkaç derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Samsun'da okullar tatil mi, valilik açıklama yaptı mı?16 Ekim eğitime ara verilip verilmediği gündemde - 1. Resim

SAMSUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Karadeniz genelinde etkisini artırması beklenen yağışlarla ilgili Meteoroloji’den uyarı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre Marmara’nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz boyunca kuvvetli sağanaklar etkili olacak. Fakat 16 Ekim Perşembe günü itibarıyla Samsun Valiliği’nden eğitime ara verildiğine dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Samsun’da 16 Ekim Perşembe günü okullar tatil edilmedi. 

Samsun'da okullar tatil mi, valilik açıklama yaptı mı?16 Ekim eğitime ara verilip verilmediği gündemde - 2. Resim

SAMSUN HAVA DURUMU

Bugün (Çarşamba): Sağanak yağmur - 19° / 14°

Yarın (Perşembe): Sağanak yağmur - 18° / 14°

Cumartesi: Az bulutlu - 22° / 13°

Pazar: Sağanak yağmur - 21° / 14°

Pazartesi: Sağanak yağmur - 16° / 13°

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tiryakilere kötü haber! Sigaraya zam geldi, en ucuz paket 95 TL olduYıl sonuna kadar ne kadar olacak? ANZ Bank'tan altın için kritik tahmin
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
16 Ekim okullar tatil mi? Valilik açıklaması bekleniyor! - Haberler16 Ekim okullar tatil mi? Valilik açıklaması bekleniyor!Sigaraya zam geldi mi, ne kadar oldu? 16 Ekim yeni sigara fiyatları - HaberlerSigaraya zam geldi mi, ne kadar oldu? 16 Ekim yeni sigara fiyatlarıBugün yağmur var mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya haftalık hava durumu - HaberlerBugün yağmur var mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya haftalık hava durumuBu akşam televizyonda neler var? 15 Ekim TV yayın akışı belli oldu - HaberlerBu akşam televizyonda neler var? 15 Ekim TV yayın akışı belli olduAynadaki Yabancı hangi gün, ne zaman yayınlanıyor? - HaberlerAynadaki Yabancı hangi gün, ne zaman yayınlanıyor?Zuhal Topal Gürbüz kimdir? Yemekteyiz dış ses merak ediliyor - HaberlerZuhal Topal Gürbüz kimdir? Yemekteyiz dış ses merak ediliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...