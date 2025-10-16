Samsun'da okullar tatil mi, valilik açıklama yaptı mı?16 Ekim eğitime ara verilip verilmediği gündemde

Samsun'da okullar tatil mi, valilik açıklama yaptı mı merak ediliyor. Meteoroloji verilerine göre Samsun’da yağışlı hava birkaç gün boyunca etkisini sürdürecek. Hafta sonuna kadar hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin birkaç derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

SAMSUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Karadeniz genelinde etkisini artırması beklenen yağışlarla ilgili Meteoroloji’den uyarı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre Marmara’nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz boyunca kuvvetli sağanaklar etkili olacak. Fakat 16 Ekim Perşembe günü itibarıyla Samsun Valiliği’nden eğitime ara verildiğine dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Samsun’da 16 Ekim Perşembe günü okullar tatil edilmedi.

SAMSUN HAVA DURUMU

Bugün (Çarşamba): Sağanak yağmur - 19° / 14°

Yarın (Perşembe): Sağanak yağmur - 18° / 14°

Cumartesi: Az bulutlu - 22° / 13°

Pazar: Sağanak yağmur - 21° / 14°

Pazartesi: Sağanak yağmur - 16° / 13°