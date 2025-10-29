Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe 48 sayı fark attı, 4'te 4 yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu'nun 4. haftasında sahasında Macaristan temsilcisi DVTK Huntherm'i 48 sayı farkla 113-65 yendi.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu'nun 4. haftasında sahasında Macaristan temsilcisi DVTK Huntherm'i 113-65 mağlup etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki maçta iyi performans sergileyen sarı-lacivertli takım, karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-13, ikinci çeyreğini 53-26 üstün bitirdi.

48 SAYILIK FARK

Etkili performansını ikinci yarıda da sürdüren Fenerbahçe, üçüncü çeyreğini 88-46 önde tamamladığı maçı, 48 sayı farkla 113-65 kazandı.

FENERBAHÇE 4'TE 4 YAPTI

Bu sonuçla "4'te 4" yapan sarı-lacivertliler, liderliğini sürdürdü. Macaristan temsilcisi ise 4. kez mağlup oldu.

Süre alan tüm oyuncuların skor ürettiği Fenerbahçe Opet'te Kayla McBride 16, Tilbe Şenyürek 15, Megan Gustafson 14, Alperi Onar ve Bec Allen 11'er, Emma Meesseman, Iliana Rupert ve Julie Allemand 10'ar, Sevgi Uzun 7 sayı, Olcay Çakır 5 sayı, İdil Saçalır ve Tuana Vural 2'şer sayı kaydetti. Sarı-lacivertlilerde Alperi, 10 asist katkısı vererek "Double-Double" yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

