Microsoft'un Azure sistemi çöktü! Birçok uygulama devre dışı kaldı 

Microsoft'un Azure ağı, trafik yönlendirme katmanının çökmesi sonucu dünya çapında uygulamalar ve oyunlar aksamaya uğrayarak küresel bir sorunla karşılaştı. Türkiye saatiyle yaklaşık 18:30’da başlayan DNS kaynaklı sorun, Starbucks, Costco, Kroger ve Alaska Airlines gibi şirketlerin sistemlerini de etkiledi.

Microsoft'un Azure bulut ağı Çarşamba günü büyük bir kesintiyle karşı karşıya kaldı. Sorunun ardından Office 365, Minecraft ve Xbox Live gibi popüler platformlara erişim sağlanamadı. 

Microsoft 365, Xbox Live, Outlook Mail gibi popüler servislerin yanı sıra Starbucks, Costco, Kroger ve Alaska Airlines gibi dev şirketlerin çevrimiçi sistemleri saatlerce erişilemez hale geldi.

Microsoft'un Azure sistemi çöktü! Birçok uygulama devre dışı kaldı  - 1. Resim

MİCROSOFT'TAN AÇIKLAMA: SORUN HAFİFLETİLDİ 

Microsoft sorunun ayrıntılı bir temel nedenini açıklamasa da şirket, sorunu etkin bir şekilde hafifletmeye çalıştığını doğruladı.

Microsoft'un Azure sistemi çöktü! Birçok uygulama devre dışı kaldı  - 2. Resim

Microsoft 365, "Bilinen son iyi yapılandırmamızın dağıtımını başlattık ve bunun 30 dakika içinde tamamlanması bekleniyor. Dağıtım ilerledikçe, müşteriler ilk iyileşme belirtilerini görmeye başlayacak. Tamamlandığında, düğümleri kurtarmaya ve trafiği bu iyi düğümler üzerinden yönlendirmeye başlayacağız" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, "Tam bir azaltma için henüz bir tahmini varış saatimiz yok, ancak dağıtım tamamlandıktan sonra 30 dakika içinde başka bir güncelleme sağlayacağız" sözleri kullanıldı.

Microsoft'un Azure sistemi çöktü! Birçok uygulama devre dışı kaldı  - 3. Resim
Downdetector verilerine göre yalnızca ABD’de 20 binin üzerinde kullanıcı Azure erişim hatası bildirdi

ŞİRKETİN 3 AYLIK BİLANÇOSU AÇIKLANACAKTI  

Kesinti, Microsoft'un üç aylık kazançlarının açıklanmasından sadece birkaç saat önce ve Amazon Web Services'in (AWS) internetin büyük bir bölümünü çökerten benzer bir çöküş yaşamasından yaklaşık bir hafta sonra, hassas bir zamanda gerçekleşti.

