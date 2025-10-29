Microsoft'un Azure sistemi çöktü! Birçok uygulama devre dışı kaldı 

Microsoft'un Azure bulut ağı Çarşamba günü büyük bir kesintiyle karşı karşıya kaldı. Sorunun ardından Office 365, Minecraft ve Xbox Live gibi popüler platformlara erişim sağlanamadı.

Microsoft 365, Xbox Live, Outlook Mail gibi popüler servislerin yanı sıra Starbucks, Costco, Kroger ve Alaska Airlines gibi dev şirketlerin çevrimiçi sistemleri saatlerce erişilemez hale geldi.

MİCROSOFT'TAN AÇIKLAMA: SORUN HAFİFLETİLDİ

Microsoft sorunun ayrıntılı bir temel nedenini açıklamasa da şirket, sorunu etkin bir şekilde hafifletmeye çalıştığını doğruladı.

Microsoft 365, "Bilinen son iyi yapılandırmamızın dağıtımını başlattık ve bunun 30 dakika içinde tamamlanması bekleniyor. Dağıtım ilerledikçe, müşteriler ilk iyileşme belirtilerini görmeye başlayacak. Tamamlandığında, düğümleri kurtarmaya ve trafiği bu iyi düğümler üzerinden yönlendirmeye başlayacağız" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, "Tam bir azaltma için henüz bir tahmini varış saatimiz yok, ancak dağıtım tamamlandıktan sonra 30 dakika içinde başka bir güncelleme sağlayacağız" sözleri kullanıldı.

Downdetector verilerine göre yalnızca ABD’de 20 binin üzerinde kullanıcı Azure erişim hatası bildirdi

ŞİRKETİN 3 AYLIK BİLANÇOSU AÇIKLANACAKTI

Kesinti, Microsoft'un üç aylık kazançlarının açıklanmasından sadece birkaç saat önce ve Amazon Web Services'in (AWS) internetin büyük bir bölümünü çökerten benzer bir çöküş yaşamasından yaklaşık bir hafta sonra, hassas bir zamanda gerçekleşti.