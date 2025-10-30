Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Ada'da kirli provokasyon: Türk mallarını yağmaladılar, GKRY yönetimi göz yumdu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bölgesinde bulunan Lefkara'da Türk mallarının yağmalandığı ifade edildi. Olaya ilişkin konuşan Lefkara Belediye Başkanı Sofoklis Sofokleous, Türk malları yağmalanırken Rum İçişleri Bakanlığı'nı bu konuda olanlara göz yumduğunu dile getirdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Lefkara Belediye Başkanı Sofoklis Sofokleous, yönettiği bölgedeki Türk mallarının yağmalandığını belirterek, Rum İçişleri Bakanlığı'nı bu konuda olanlara göz yummakla suçladı.

Rum basınında çıkan haberlere göre, Larnaka'ya bağlı Lefkara Kasabası Belediye Başkanı Sofoklis Sofokleous, Politis gazetesine verdiği beyanatta, (Rum tarafında kurulu) Kıbrıs Türk Emlak Yönetim Servisi'nin Türk mallarının (Taşınmaz ve araziler) yağmalanmasına göz yumduğunu savunarak, servisin bağlı olduğu GKRY İçişleri Bakanlığı'nı itham etti.

Ada'da kirli provokasyon: Türk mallarını yağmaladılar, GKRY yönetimi göz yumdu - 1. Resim

RUM YÖNETİMİ GÖZ YUMDU

Sofokleous Türk mallarının yağmalanması ile ilgili yazışma ve belgelere sahip olduğunu aktararak, İçişleri Bakanlığının yasa dışı faaliyetlere göz yumduğunu, bu durumun "utanç" ve "siyasi müstehcenlik" olduğunu kaydetti.

Yetkililere yağmalanan Türk malları ile ilgili defalarca yazı yazdığını dile getiren Lefkara Belediye Başkanı Sofoklis Sofokleous, bu yazıların hiçbirine cevap verilmediğini ileri sürerek, GKRY İçişleri Bakanlığı'nın "yalancı" olduğunu iddia etti.

Sofokleous, Rum İçişleri Bakanlığı ile ilgili süreci yargıya taşıyacağını belirtirken, GKRY İçişleri Bakanlığı ve bakanlığa bağlı Kıbrıs Türk Emlak Yönetim Servisi iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

