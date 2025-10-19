'İsrail veya GKRY, KKTC'ye müdahale edebilir' iddialarına Cem Küçük'ten yorum: Aklını peynir ekmekle yemiş olması lazım

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman oldu.

Erhürman, oyların yüzde 62,74’ünü, rakibi mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oyların yüzde 35,83’ünü aldı. Diğer adayların oy oranları ise yüzde 1’in altında kaldı. Açılan 771 sandığa göre seçime katılım oranı yüzde 64,32 oldu.

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük özel bir kanalda katıldığı canlı yayın programında adada yapılan seçimin sonuçlarını, Lefkoşa'daki görev değişimini ve KKTC'nin Türkiye başta olmak üzere bölgedeki diğer aktörler ile ilişkilerini değerlendirdi.

İSRAİL VEYA GKRY KKTC'YE MÜDAHALE EDER Mİ?

Seçimleri "Demokrasi kazandı" sözleri ile yorumlayan Küçük, GKRY veya İsrail'in KKTC'ye yönelik saldırgan adımlar atacağı iddialarının gerçeklikten uzak olduğunu ifade etti.

Küçük "Kıbrıs'ta 40 bin askerimiz var, Türkiye'de 1 milyon askerimiz var. Hem kara gücümüz hem de deniz gücümüz çok iyi, havada biraz eksikliğimiz var onu da yetkililerimiz gidermeye çalışıyor" sözleri ile Türkiye'nin bölgedeki baskın askeri gücüne dikkat çekti.

'Rum kesimi KKTC'ye operasyon yapacak veya İsrail oraya operasyon düzenleyecek' iddialarına dair konuşan Cem Küçük "Aklını peynir ekmekle yemiş olması lazım, böyle bir şeye de kimse cesaret edemez" dedi.

ADADA YABANCILARIN TOPRAK ALIMI

Adada KKTC tarafında yabacılar tarafından yüksek oranda toprak alımı yapıldığına dair iddialara dikkat çeken Küçük "Toprak alma konusunda endişe edilecekse ki şu an öyle abartı bir toprak alma Kıbrıs'ta yok da; Ruslar ve İranlılar çok toprak aldı. O da çok küçük bir parçası. Rum tarafında alım var ama KKTC'de yok, olsa bizimkiler müdahale etmez mi?" şeklinde konuştu.