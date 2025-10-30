'En büyük tek adamlığı CHP yapıyor!' Sevigen'den 'Bu partiyi sokakta mı buldunuz?' çıkışı...

Eski Bakan ve bir dönem CHP'de Genel Sekreter Yardımcılığı yapan Mehmet Sevigen, TGRT Haber'de katıldığı "Taksim Meydanı" programında Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP) yönetim tarzını sert sözlerle eleştirdi.

"EN BÜYÜK TEK ADAMLIĞI CHP YAPIYOR"

Sevigen, "En büyük tek adamlığı CHP yapıyor. Önüne geleni atıyor" diyerek mevcut parti yönetimini hedef aldı.

Sevigen, CHP'nin bu iddialara karşı sessiz kalmasını ise "kabul edilemez!" olarak nitelendirdi.

Sevigen, Beşiktaş Belediye Başkanının derhal CHP'den ihraç edilmesi gerektiğini savundu.

BİZ BU PARTİYİ SOKAKTA MI BULDUK?

Sevigen, "Bayrampaşa'daki olay yenilir, yutulur değil! Bayrampaşa'da bu meclis üyelerini kim getirdi? Kim getirdi de bunlar partiyi teker teker terk edip gidiyor" diye konuştu.

"CHP PARTİ ÜYELERİNİ GİYOTİNLE DOĞRUYOR!"

Gazeteci Barış Yarkadaş ise "CHP yönetimi giyotinle bütün parti üyelerini doğruyor. Bugün Özlem Erkan'ı ifadesini almadan partiden attılar" değerlendirmesini yaptı.