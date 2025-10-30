Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 'En büyük tek adamlığı CHP yapıyor!' Sevigen'den 'Bu partiyi sokakta mı buldunuz?' çıkışı...

'En büyük tek adamlığı CHP yapıyor!' Sevigen'den 'Bu partiyi sokakta mı buldunuz?' çıkışı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP, Mehmet Sevigen, Halk Partisi, Ömer Faruk Gergerlioğlu, İhraç, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eski Bakan Mehmet Sevigen, CHP yönetimini, "En büyük tek adamlığı CHP yapıyor, önüne geleni atıyor, sözleriyle sert eleştirdi. TGRT Haber 'Taksim Meydanı' programında konuşan Sevigen ve gazeteci Barış Yarkadaş, partinin üyelerini 'giyotinle uzaklaştırdığını' söyledi.

Eski Bakan ve bir dönem CHP'de Genel Sekreter Yardımcılığı yapan Mehmet Sevigen, TGRT Haber'de katıldığı "Taksim Meydanı" programında Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP) yönetim tarzını sert sözlerle eleştirdi.

"EN BÜYÜK TEK ADAMLIĞI CHP YAPIYOR"

Sevigen, "En büyük tek adamlığı CHP yapıyor. Önüne geleni atıyor" diyerek mevcut parti yönetimini hedef aldı.

Sevigen, CHP'nin bu iddialara karşı sessiz kalmasını ise "kabul edilemez!" olarak nitelendirdi.

Sevigen, Beşiktaş Belediye Başkanının derhal CHP'den ihraç edilmesi gerektiğini savundu.

'En büyük tek adamlığı CHP yapıyor!' Devlet Eski Bakanı Sevigen'den 'Bu partiyi sokakta mı buldunuz?' çıkışı... - 1. Resim

BİZ BU PARTİYİ SOKAKTA MI BULDUK?

Sevigen, "En büyük tek adamlığı CHP yapıyor. Önüne geleni atıyor. Bu iddianame böyle çıkarsa sokağa çıkamayacak duruma gelecekler, biz bu partiyi sokakta mı bulduk? En büyük tek adamlığı biz yapıyoruz. Böyle mi büyüyeceğiz biz?" dedi.

CHP'nin iddialara sessiz kalmasının "kabul edilemez!" olduğunu söyleyen Sevigen, Beşiktaş Belediye Başkanının da derhal CHP’den ihraç edilmesi gerektiğini savundu.

Sevigen, "Bayrampaşa'daki olay yenilir, yutulur değil! Bayrampaşa'da bu meclis üyelerini kim getirdi? Kim getirdi de bunlar partiyi teker teker terk edip gidiyor" diye konuştu.

"CHP PARTİ ÜYELERİNİ GİYOTİNLE DOĞRUYOR!"

Gazeteci Barış Yarkadaş ise "CHP yönetimi giyotinle bütün parti üyelerini doğruyor. Bugün Özlem Erkan'ı ifadesini almadan partiden attılar" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ali Babacan, AK Parti'ye geri mi dönüyor? Cumhurbaşkanlığından dikkat çeken açıklama!İngiltere Kralı Charles, Prens Andrew'un ünvanlarını geri aldı! Buckingham'dan 'Epstein' açıklaması
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ali Babacan, AK Parti'ye geri mi dönüyor? Cumhurbaşkanlığından dikkat çeken açıklama! - GündemCumhurbaşkanlığının açıklaması dikkat çekici!İstanbul'da 'ateşkese devam' kararı çıktı! Afganistan ve Pakistan, Türkiye'de anlaştı - Gündemİstanbul'da 'ateşkese devam' kararı çıktı!Serdar Öktem cinayetinin azmettiricisi yakalandı! Savcılık yazısında dikkat çeken 'çete' savaşları - GündemSuikastın bir numarası yakalandı!AKINCI ve KEMANKEŞ güçlerini birleştirdi! Gökyüzünde gurur veren test - GündemAKINCI ve KEMANKEŞ güçlerini birleştirdi! Gurur veren testAda'da kirli provokasyon: Türk mallarını yağmaladılar, GKRY yönetimi göz yumdu - GündemAda'da kirli provokasyon: Türk mallarını yağmaladılarEnkazdan sağ çıkan Dilara'nın dayısı: Annesinin öldüğünü söylemedik - GündemDilara'ya acı gerçek henüz söylenmedi!
Sonraki Haber Yükleniyor...