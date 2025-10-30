Ali Babacan, AK Parti'ye geri mi dönüyor? Cumhurbaşkanlığından dikkat çeken açıklama!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 29 Ekim Özel Programı’na ilk kez davet edildi. Bu davet ve öncesindeki açıklamalar "Babacan yeniden AK Parti’ye mi dönüyor?" sorusuyla Ankara kulislerini hareketlendirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin milletvekillerinin soru ve eleştirilerini cevapladı. Yılmaz'ın cevaplandırdığı sorulardan birisi de Babacan ile ilgiliydi.

"HÜKÜMET OLUŞTU"

Yılmaz, "Son günlerde medyada çokça sık dillendiriliyor. Sayın Ali Babacan'la ilgili bir plan var mı? Ali Babacan'ın ekonomiyi kurtaracağını düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Bunlar Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirinde olan konular. Cumhurbaşkanımız seçilmiş Cumhurbaşkanı. Hükümet oluştu. Anayasamız, yasalarımız gereği kabinesini istediği gibi istediği zaman oluşturma imkanı var" cevabını verdi.

"ONDAN ŞÜPHEM YOK"

Babacan, Ankara kulislerini hareketlendiren resepsiyon davetinden önce katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Son zamanlarda sık sık AK Parti'ye geçeceği iddiaları ortaya atılan Babacan, kendilerine bir teklifin gelmediğini söylemişti.

Eski yol arkadaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında da dikkat çeken ifadeler kullanan DEVA lideri, "Bakın benim Tayyip Bey’le ne bir kırgınlığım ne bir kızgınlığım var. Onun memleket sevgisinden ve Allah inancından şüphem yok. Ancak anlaşamadığımız nokta, bu ülkenin nasıl yönetileceği. Benim ayrılma sebebim de buydu. Ailemde CHP'ye oy veren yoktur. Ama biz ülkenin geleceğini konuşmak için CHP’yle bile oturduk, çalıştık. Kategorik olarak kimseye kapımızı kapatmayız ama bugün itibarıyla Tayyip Bey’de veya AK Parti yönetiminde bir değişim iradesi görmüyorum" demişti.