Sonunu rüşvet istediği iş adamı getirdi: CHP'li Bodrum Meclis Üyesi tutuklandı

Bodrum’da inşaat işiyle uğraşan bir müteahhit, iddiaya göre CHP’li meclis üyesi Atare’nin inşaatına ulaşımı sağlayan yolun açılması için kendisinden para talep ettiğini ileri sürerek savcılığa başvurdu.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan rüşvet soruşturması kapsamında Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Niyazi Atare polis ekipleri tarafından durduruldu. İddiaya göre Atare'nin motosikletinin altında seri numaraları daha önceden tespit edilen rüşvet paraları ele geçirildi.

ZANLILAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Atare, polis tarafından gözaltına alındı. Ayrıca suça iştirak ettiği gerekçesiyle emlakçı ve CHP İl Yönetim Kurulu Yedek Üyesi İbrahim Çırakoğlu da gözaltına alındı. Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'nde ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, öğleden sonra adliyeye sevk edildi.

Niyazi Atare

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin avukatları Metin Kesikçiler ile Merthan Ece, basın mensuplarına yaptıkları açıklamada şunları dile getirdi;

"Mahkeme şu aşamada her iki şüphelinin de tutuklanmalarına karar verdi. Ancak hepinizin de bildiği üzere, bu bir hüküm veya cezalandırılma sonucu değildir. Hala masumiyet karinesi devam etmektedir. Suçları sabit değildir. Bu sebeple siz basın mensuplarından da vekiller olarak ricamız; lütfen bu masumiyet karinesine özen göstererek, özellikle sadece bir yargılamanın devam ettiğini, bunun geçici bir tedbir olarak tutuklandıklarını, ancak haklarında istenen cezanın sabit olmadığını, bu suçun da şu anda işlendiğine dair net bir delil bulunmadığını özellikle belirtmemizdir.

TUTUKLAMA TEDBİREN

Çünkü hassas günlerden geçiyoruz, hepinizin de malumu olduğu üzere. Kendisinin bulunmuş olduğu konum ve mensup olduğu parti itibarıyla da bu, her iki müvekkilimiz açısından da önemli. Bu saate kadar beklediğiniz için sizlere de emekleriniz için teşekkür ederiz. Zaten her şey ortaya çıkar. Daha çok hassas bir konu. Tedbiren tutuklama var. Bu bir hüküm değil, meslektaşımın da dediği gibi. Bu süreçte her şeyi göreceğiz. Teşekkür ederiz. Şu aşamada gizlilik kararı yok gibi görünüyor. Ancak dediğimiz gibi, deliller tartışılıyor. Sabit herhangi bir şekilde de suçluluklarına karine teşkil edecek bir delil de yok bizce. Ama şu aşamada tutuklanması yönünde bir karar verildi. Bundan sonraki yargılama safahatını hep beraber yaşayacağız, göreceğiz. Bu aşamada bizim söyleyebileceklerimiz bu kadar."