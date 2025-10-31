Arda Turan'a dünya devinden bomba teklif: Jet hızında cevapladı

Ukrayna'da şampiyonluk hedefleyen Arda Turan'ın, Atletico Madrid'den sürpriz bir teklif aldığı ve bu teklife hemen dönüş yaptığı iddia edildi.

Shakhtar Donetsk ile Konferans Ligi ve Ukrayna Ligi'nde mücadele veren Arda Turan'a, futbolculuk döneminde uzun yıllar formasını giydiği Atletico Madrid'den teklif geldiği öne sürüldü.

TEKNİK EKİBİNE DAHİL ETMEK İSTEDİ

Goal Gossip'in haberine göre; Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, kulübe altın çağlarını yaşattığı dönemlerde en güvendiği futbolcularından biri olan Arda Turan'ı yeniden yanında görmek istiyor.

Arjantinli çalıştırıcının, Arda Turan'ın kulübün DNA'sını gelecek jenerasyona aktaracak isimlerden biri olduğunu düşündüğü ve bu nedenle de teknik ekibe dahil etmek istediği kaydedildi.

SAYGIYLA GERİ ÇEVİRDİ

Arda Turan'ın Simeone'nin bu teklifini büyük bir saygıyla karşıladığını ancak Shakhtar Donetsk'te yoluna devam edeceğini bildirdiği ifade edildi.

Turan'ın Ukrayna ekibindeki projelere odaklandığı ve tüm ilgisinin Shakhtar Donetsk'te olduğu vurgulandı.