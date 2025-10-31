Arda Güler'e büyük onur: Dünyanın en iyisi olmak için yarışacak

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikler Federasyonu (IFFHS), dünyanın en iyi oyun kurucusunu seçiyor.

ARDA GÜLER'E BÜYÜK ONUR

Dünyanın en iyi oyun kurucusunu seçmek için 15 kişilik aday listesi belirleyen IFFHS, adaylar arasında milli yıldızımız Arda Güler'e de yer verdi.

DÜNYA YILDIZLARIYLA YARIŞACAK

15 kişilik aday listesinde yer alan Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler; Lionel Messi, Jude Bellingham, Pedri ve Lamine Yamal gibi isimlerle yarışacak.

15 OCAK'TA SONUÇLAR AÇIKLANACAK

IFFHS'ye üye olan 120 ülkeden gazeteciler ve futbol uzmanlarının katılacağı ödülün sonuçları, 15 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak.

2025 yılında dünyanın en iyi oyun kurucuları aday listesi şu şekilde:

Arda Güler (Real Madrid)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Cole Palmer (Chelsea)

Florian Wirtz (Liverpool)

Kevin De Bruyne (Napoli)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Lamine Yamal (Barcelona)

Martin Odegaard (Arsenal)

Pedri (Barcelona)

Vitinha (PSG)

Lionel Messi (Inter Miami)

James Rodriguez (Leon)

Reo Hatate (Celtic)

Mohammed Kudus (Tottenham)

Malik Tillman (Bayer Leverkusen)