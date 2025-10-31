Fenerbahçelileri endişelendiren gelişme: "Bomba transfer" diyerek açıkladılar

Fenerbahçe'nin sezon başında Paris Saint Germain'den kadrosuna kattığı Marco Asensio için İspanya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

ASENSIO'YU LİSTEYE ALDILAR

Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvayan Sevilla'nın, sarı lacivertlilerin İspanyol yıldızını gündemine aldığı ileri sürüldü.

TRANSFERİ BİZZAT TALEP ETTİ

İspanyol basınından El Nacional'in haberine göre; Teknik Direktör Matias Almeyda, Sevilla yönetimine Marco Asensio'nun transfer edilmesini bizzat talep etti.

İDEAL PROFİL OLARAK GÖRÜLÜYOR

Alexis Sanchez'in yaşadığı yorgunluk ve düşen performans sonrası hücum hattında değişim isteyen Arjantinli teknik adam, Asensio'yu "ideal profil" olarak görüyor.29 yaşındaki İspanyol yıldız, Fenerbahçe'de yeniden form tutarak teknik heyet ve taraftarın yüzünü güldürdü. Tecrübesi ve kilit anlarda sorumluluk alabilme özelliğiyle Sevilla'nın hücum hattına seviye atlatması bekleniyor.

ÜÇ GOLE KATKI YAPTI

29 yaşındaki futbolcu, sezon başında Fenerbahçe'ye 3+1 yıllığına imza attı. Sarı lacivertli formayla tüm kulvarlarda 9 maça çıkan Asensio, 2 gol ve bir asistlik performans sergiledi.