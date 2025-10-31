Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçelileri endişelendiren gelişme: "Bomba transfer" diyerek açıkladılar

Fenerbahçelileri endişelendiren gelişme: "Bomba transfer" diyerek açıkladılar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçelileri endişelendiren gelişme: &quot;Bomba transfer&quot; diyerek açıkladılar
Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio'nun İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'nın transfer listesine girdiği ileri sürüldü. Arjantinli Teknik Direktör Matias Almeyda'nın, İspanyol yıldızı bizzat istediği ve tecrübesi ve kilit anlarda sorumluluk alabilme özelliğiyle Sevilla'ya hücum hattında seviye atlatmasının beklendiği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin sezon başında Paris Saint Germain'den kadrosuna kattığı Marco Asensio için İspanya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

ASENSIO'YU LİSTEYE ALDILAR

Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvayan Sevilla'nın, sarı lacivertlilerin İspanyol yıldızını gündemine aldığı ileri sürüldü.

TRANSFERİ BİZZAT TALEP ETTİ

İspanyol basınından El Nacional'in haberine göre; Teknik Direktör Matias Almeyda, Sevilla yönetimine Marco Asensio'nun transfer edilmesini bizzat talep etti.

İDEAL PROFİL OLARAK GÖRÜLÜYOR

Alexis Sanchez'in yaşadığı yorgunluk ve düşen performans sonrası hücum hattında değişim isteyen Arjantinli teknik adam, Asensio'yu "ideal profil" olarak görüyor.29 yaşındaki İspanyol yıldız, Fenerbahçe'de yeniden form tutarak teknik heyet ve taraftarın yüzünü güldürdü. Tecrübesi ve kilit anlarda sorumluluk alabilme özelliğiyle Sevilla'nın hücum hattına seviye atlatması bekleniyor.

Fenerbahçelileri endişelendiren gelişme: "Bomba transfer" diyerek açıkladılar - 1. Resim

ÜÇ GOLE KATKI YAPTI

29 yaşındaki futbolcu, sezon başında Fenerbahçe'ye 3+1 yıllığına imza attı. Sarı lacivertli formayla tüm kulvarlarda 9 maça çıkan Asensio, 2 gol ve bir asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

