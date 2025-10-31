Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe, Szymanski'nin bonservisini belirledi: Bu parayı getiren alır

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'de Jose Mourinho döneminde ilk 11'in değişmezi olan, Domenico Tedesco'nun göreve gelmesiyle birlikte yedek kulübesine çekilen Sebastian Szymanski, ocak ayında takımdan ayrılabilir. Sarı-lacivertli kulübün, Polonyalı futbolcunun bonservis bedelini belirlediği konuşuluyor.

Fenerbahçe'de sergilediği performansla zaman zaman taraftarın tepkisini çeken Sebastian Szymanski için ayrılık çanları çalıyor. Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olan 26 yaşındaki Polonyalı yıldızın, ara transfer döneminde Fransız ekibi Lyon'a imza atabileceği iddia edildi.

Fenerbahçe, Szymanski'nin bonservisini belirledi: Bu parayı getiren alır - 1. Resim

BONSERVİS BEKLENTİSİ 14 MİLYON EURO

Transfer Feed'de yer alan habere göre; Lyon, Szymanski için ara transferde Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Resmi teklifi bekleyen sarı-lacivertlilerin, 26 yaşındaki futbolcu için 14 milyon euroluk teklifi kabul edebileceği belirtildi.

Fenerbahçe, Szymanski'nin bonservisini belirledi: Bu parayı getiren alır - 2. Resim

125 MAÇTA 22 GOL

Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sebastian Szymanski, sarı-lacivertli formayla toplam 125 maça çıkarken, 22 gol ve 30 asistlik skor katkısı verdi.

