Fenerbahçe, Szymanski'nin bonservisini belirledi: Bu parayı getiren alır

Fenerbahçe'de sergilediği performansla zaman zaman taraftarın tepkisini çeken Sebastian Szymanski için ayrılık çanları çalıyor. Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olan 26 yaşındaki Polonyalı yıldızın, ara transfer döneminde Fransız ekibi Lyon'a imza atabileceği iddia edildi.

BONSERVİS BEKLENTİSİ 14 MİLYON EURO

Transfer Feed'de yer alan habere göre; Lyon, Szymanski için ara transferde Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Resmi teklifi bekleyen sarı-lacivertlilerin, 26 yaşındaki futbolcu için 14 milyon euroluk teklifi kabul edebileceği belirtildi.

125 MAÇTA 22 GOL

Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sebastian Szymanski, sarı-lacivertli formayla toplam 125 maça çıkarken, 22 gol ve 30 asistlik skor katkısı verdi.