Arda Güler'den büyük başarı! Real Madrid ödülü açıkladı

Arda Güler'den büyük başarı! Real Madrid ödülü açıkladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Arda Güler&#039;den büyük başarı! Real Madrid ödülü açıkladı
Spor Haberleri

İspanya La Liga'da yer alan Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler yeni bir başarıya daha imza attı. Yıldızlar karması olan Real Madrid'de ekim ayının oyuncusu Arda Güler seçildi.

Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler, ekim ayının oyuncusu seçildi.

TARAFTARLAR SEÇTİ 

Real Madrid formasıyla sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren Arda Güler, taraftarların oylarıyla ayın oyuncusu oldu.

10 MAÇTA 3 GOL, 4 ASİST BAŞARISI

Bu sezon ligde Madrid formasıyla 10 maça çıkan 20 yaşındaki genç yıldız, 3 gol kaydederken, 4 de asist yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

