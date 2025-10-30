Arda Güler'den büyük başarı! Real Madrid ödülü açıkladı
İspanya La Liga'da yer alan Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler yeni bir başarıya daha imza attı. Yıldızlar karması olan Real Madrid'de ekim ayının oyuncusu Arda Güler seçildi.
TARAFTARLAR SEÇTİ
Real Madrid formasıyla sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren Arda Güler, taraftarların oylarıyla ayın oyuncusu oldu.
10 MAÇTA 3 GOL, 4 ASİST BAŞARISI
Bu sezon ligde Madrid formasıyla 10 maça çıkan 20 yaşındaki genç yıldız, 3 gol kaydederken, 4 de asist yaptı.
