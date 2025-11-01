Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Henüz 17 yaşındaydı! 'Kız meselesi' yüzünden canından oldu

Henüz 17 yaşındaydı! 'Kız meselesi' yüzünden canından oldu

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri

Esenyurt’ta kız meselesi yüzünden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Esenyurt’ta çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüşerek 17 yaşındaki bir gencin hayatına mal oldu.

Olay, saat 20:30 civarında Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Gazi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Suriye uyruklu A.A. (17), kimliği henüz belirlenemeyen bir başka yabancı uyruklu kişiyle cadde üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve A.A., göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı.

SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR

Yakınları tarafından Esenyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı bir arama başlattı. Polis, olay yerinde bıçağı ele geçirirken, kavganın kız meselesi nedeniyle çıktığını belirledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

