Araştırmacılar iddialı: 200 yıl yaşamak mümkün olabilir

Amerika’nın New York Rochester Üniversitesi, dünyanın en uzun yaşayan hayvanı 'Grönland balinası'nın DNA’sında saklı olan ve insanların 200 yıl boyunca hiç hastalanmadan hayatını sürdürmesini sağlayacak sırrı çözmeye çalışıyor.

HASTALANMADAN 200 SENE YAŞAMAK MÜMKÜN

Grönland balinasının bozuk DNA’sının nasıl kendiliğinden onardığını araştırıyor. Sırrın çözülmesinin aynı durumun insanlarda da olmasını sağlanması amaçlanıyor. Bilim adamları, bu durumda insanların hastalanmadan 200 sene yaşayabileceğini belirtiyor.

DONDURUCU SOĞUKLAR TETİKLİYOR

Bozuk DNA’nın tamirinde balinaların dondurucu sularda yüzmesinin etkili olduğu düşünülüyor. Araştırmacılar, DNA’yı CIRBP adlı bir proteinin tamir ettiğini tespit etti. Bu proteini de dondurucu soğuklar tetikliyor. Grönland balinalarının vücudu insanlardan 100 kat daha fazla CIRBP üretiyor.

Nature dergisinde yayımlanan araştırmada “Hasarlı hücreleri yok etmeyen, onları sadakatle onaran bu strateji, Grönland balinalarının olağanüstü uzun ömürlülüğüne ve düşük kanser oranına katkıda bulunuyor olabilir” ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, sağlıklı olduğu için eski model Naomi Campbell, şarkıcılar Justin Bieber ve Lady Gaga ile eski futbolcu David Beckham’ın da düzenli olarak soğuk suya girdikleri biliniyor.