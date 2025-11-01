Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Araştırmacılar iddialı: 200 yıl yaşamak mümkün olabilir

Araştırmacılar iddialı: 200 yıl yaşamak mümkün olabilir

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Araştırmacılar iddialı: 200 yıl yaşamak mümkün olabilir
Bilim, Genetik, Uzun Yaşam, DNA, Hastalık, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

En uzun yaşayan memeli Grönland balinası, bozuk DNA’sını kendi tamir ediyor. Bilim adamları bu sırrı çözüp hastalanmadan 200 yıllık ömre ulaşma hayali kuruyor.

Amerika’nın New York Rochester Üniversitesi, dünyanın en uzun yaşayan hayvanı 'Grönland balinası'nın DNA’sında saklı olan ve insanların 200 yıl boyunca hiç hastalanmadan hayatını sürdürmesini sağlayacak sırrı çözmeye çalışıyor.

HASTALANMADAN 200 SENE YAŞAMAK MÜMKÜN

Grönland balinasının bozuk DNA’sının nasıl kendiliğinden onardığını araştırıyor. Sırrın çözülmesinin aynı durumun insanlarda da olmasını sağlanması amaçlanıyor. Bilim adamları, bu durumda insanların hastalanmadan 200 sene yaşayabileceğini belirtiyor.

DONDURUCU SOĞUKLAR TETİKLİYOR

Bozuk DNA’nın tamirinde balinaların dondurucu sularda yüzmesinin etkili olduğu düşünülüyor. Araştırmacılar, DNA’yı CIRBP adlı bir proteinin tamir ettiğini tespit etti. Bu proteini de dondurucu soğuklar tetikliyor. Grönland balinalarının vücudu insanlardan 100 kat daha fazla CIRBP üretiyor.

Nature dergisinde yayımlanan araştırmada “Hasarlı hücreleri yok etmeyen, onları sadakatle onaran bu strateji, Grönland balinalarının olağanüstü uzun ömürlülüğüne ve düşük kanser oranına katkıda bulunuyor olabilir” ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, sağlıklı olduğu için eski model Naomi Campbell, şarkıcılar Justin Bieber ve Lady Gaga ile eski futbolcu David Beckham’ın da düzenli olarak soğuk suya girdikleri biliniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Henüz 17 yaşındaydı! 'Kız meselesi' yüzünden canından oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD'de tüyler ürperten olay! Çölde 315 insan külü bulundu - DünyaÇölde 315 insan külü bulunduBerlin'de Rus dronu ihbarı! Havalimanında duraksama - DünyaBerlin'de Rus dronu ihbarı! Havalimanında duraksamaHükümet kapalı banyo açık! Trump'tan tepki çeken paylaşım - DünyaHükümet kapalı banyo açık! Trump'tan tepki çeken paylaşımUkrayna’ya Tomahawk onayı masada! Son karar Trump'ın - DünyaSavaşın seyrini değiştirecek silah!'Rus petrolü olmadan ayakta kalamayız!' Avrupa ülkesi Trump'tan 'istisna' bekliyor - Dünya'Rus petrolü olmadan ayakta kalamayız!'Avrupa semalarında savaş senaryosu! 'Rus keşif uçaklarına defalarca engelleme' - DünyaAvrupa semalarında savaş senaryosu!
Sonraki Haber Yükleniyor...