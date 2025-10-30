Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Esenyurt'ta evlilik tartışması kötü bitti! İki aile birbirine girdi: Ortalık kan gölüne döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri

Esenyurt'ta iki aile arasında çıkan evlilik tartışması, kadın ve erkeklerin birbirine sopalı saldırısıyla bitti. Saldırı sırasında bıçaklanan 25 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 4 kişinin ağır yaralandığı kavga anları ise kameraya yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Saadetdere Mahallesi'nde yaşanan olayda akraba iki aile arasında gençlerin evliliği nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda iki aileden onlarca kişi birbirine saldırdı. Kavga sırasında bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişide ağır yaralandı.

Esenyurt'ta evlilik tartışması kötü bitti! İki aile birbirine girdi: Ortalık kan gölüne döndü - 1. Resim

SOPALARLA SALDIRDILAR

Sopalarla karşı tarafın aracını parçalayan aile fertleri, ardından ise akrabalarına saldırdı. Yaşanan kavgada Y.C.G. isimli şahıs, bıçakla 25 yaşındaki Burak A.'yı iki yerinden bıçaklarken H.A.'yı da sopayla hastanelik etti.

Esenyurt'ta evlilik tartışması kötü bitti! İki aile birbirine girdi: Ortalık kan gölüne döndü - 2. Resim

HEPSİNİN SUÇ KAYDI VAR

Olaya karışan tarafların hepsinin çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenilirken çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Burak A. ve H.A.'yı hastaneye kaldırdı. Karşı taraftan ise yaralanan M.C.G., F.G. ve M.G.'de hastanede tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Esenyurt'ta evlilik tartışması kötü bitti! İki aile birbirine girdi: Ortalık kan gölüne döndü - 3. Resim

25 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILAMADI

Yaşanan kavgada aldığı bıçak darbeleri sunucunda hastaneye kaldırılan Burak A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

