1.8 milyon kişi için süre sona erdi! Ehliyet yenileme ücretinden büyük artış

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre bugüne kadar 35 milyonun üzerinde ehliyet yenileme başvurusu yapıldı ancak yaklaşık 1,8 milyon kişi hala eski sürücü belgesini kullanmayı sürdürüyor. 31 Ekim'e kadar yenileme işlemi yapmayan sürücülerin ehliyetleri bugünden itibaren geçersiz sayılıyor.

"SÜRE UZATILMAYACAK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yeni tip belgelerle değiştirilmesi sürecine ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, yenileme hızının düşük olduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir defa daha hatırlatmak istiyorum. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli harç değerli kağıt ve hizmet bedelinden yararlanamayacaktır. Vatandaşlarımıza sesleniyorum; lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim."

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ 7 BİN 438 LİRA OLDU

Eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Ekim'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Kasım itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 lira 60 kuruşa yükseldi.

Kasım itibarıyla A, A1, A2, F sınıfı eski tip sürücü belgesi olanlar, harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı eski tip sürücü belgesi olanlar da 11 bin 235 lira 60 kuruş ödeme yapacak.