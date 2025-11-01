Borsa geçen ay hafif geriledi! İşte ekimde en çok yükselen ve düşen 10 hisse

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. FARUK BİNGÖL- Piyasalarda ekim ayı işlemleri de tamamlanırken, Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen ay 10.971 puandan kapanış yaptı. Eylül ayını 11.012 seviyesinden bitiren endeks, böylece ekimde %-0,37 gibi sınırlı bir oranda gerilemiş oldu. Geçen ay en yüksek 11.252 seviyesini test eden endeks, en düşük 10.053’e kadar geriledi. Aylık kapanış ise hem psikolojik hem de teknik anlamda önemli bir dirence işaret eden 11 bin seviyesinin hemen altında gerçekleşti.

EKİM AYINDA YAŞANANLAR

Piyasalar ekim ayına, tahminlerin üzerinde gerçekleşen eylül enflasyonu ile başladı. %3,23 olarak gelen aylık TÜFE’nin ardından, TCMB de, ekim ayı toplantısında 100 baz puan gibi daha sınırlı bir indirime gitti ve politika faizini %39,50 seviyesine çekti.

Siyasi taraftaki gelimeler de geçen ay takip edilirken, CHP kurultaylarının iptali talebiyle açılan davasının kabul edilmemesi, bu konudaki belirsizliği giderdi.

KASIMDA DA DİKKATLER TÜFE'DE

İç piyasada kasım ayının ilk işlem günü de enflasyon verisiyle başlayacak. AA Finans tarafından gerçekleştirilen ankete katılan ekonomistler, ekimde, Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda %2,69 artabileceğini tahmin ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bu yılın 4. Enflasyon Raporunu da gelecek hafta İstanbul'da açıklayacak. Başkan Fatih Karahan, 7 Kasım 2025 Cuma günü saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi TCMB Yerleşkesinde konuyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. TCMB yılın 3. enflasyon raporu toplantısında 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağı öngörüsünde bulunmuştu.

BORSADA BİLANÇOLAR AÇIKLANIYOR

Öte yandan Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler bu yılın üçüncü çeyrek dönemine dair bilançolarını açıklamaya başladı. Büyük şirketler liginde yer alan Akbank 38,915 milyar TL, Ereğli Demir Çelik Fabrikaları 2,38 milyar TL, Garanti Bankası 84,04 milyar TL, İş Bankası 44,00 milyar TL, TAV Havalimanları Holding 4,02 milyar TL, TÜPRAŞ 21,82 milyar TL ve Yapı Kredi Bankası 37,80 milyar TL kâr açıkladı.

Açıklanan finansal sonuçlara bakıldığında bankaların kârlılıklarında artış dikkat çekiyor. Yapı Kredi, önceki döneme göre %68,75 kârlılık artışıyla ilk sırada yer alıyor. TÜPRAŞ da %20,60 kâr artışıyla öne çıkıyor.

EKİMDE EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında, ekim ayında en çok yükselen ilk 10 hisse:

AKSEN: 52,00 TL (%39,48)

52,00 TL (%39,48) TURSG: 12,35 TL (%33,08)

12,35 TL (%33,08) MAGEN: 29,58 TL (%31,35)

29,58 TL (%31,35) RALYH: 198,20 TL (%24,26)

198,20 TL (%24,26) SOKM: 44,26 TL (%21,59)

44,26 TL (%21,59) SKBNK: 8,01 TL (%18,67)

8,01 TL (%18,67) PASEU: 133,00 TL (%16,67)

133,00 TL (%16,67) CANTE: 2,42 TL (%15,79)

2,42 TL (%15,79) IEYHO: 34,14 TL (%15,34)

34,14 TL (%15,34) BRSAN: 481,75 TL (%13,09)

EKİMDE EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Yine BİST 100 kapsamında ekimde en çok düşen ilk 10 hisse ise şunlar oldu:

SASA: 3,07 TL (%-18,13)

3,07 TL (%-18,13) MIATK: 37,32 TL (%-16,06)

37,32 TL (%-16,06) KONTR: 31,50 TL (%-13,37)

31,50 TL (%-13,37) ARCLK: 110,60 TL (%-12,57)

110,60 TL (%-12,57) BALSU: 21,00 TL (%-11,02)

21,00 TL (%-11,02) ISCTR: 12,65 TL (%-10,60)

12,65 TL (%-10,60) FENER: 10,16 TL (%-10,41)

10,16 TL (%-10,41) OTKAR: 459,50 TL (%-10,34)

459,50 TL (%-10,34) VESTL: 33,32 TL (%-8,46)

33,32 TL (%-8,46) THYAO: 291,50 TL (%-7,46)