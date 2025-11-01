Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gece yarısı facia: Kamyon arızalı tıra çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Gece yarısı facia: Kamyon arızalı tıra çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu TEM Otoyolu’nda arıza yapan tıra arkadan çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaza, geçtiğimiz gece saat 01.38 sıralarında TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde Gerede ilçesi Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, Hacı Hüseyin İnce (46) yönetimindeki tır, arıza yapması sonucu yolun orta şeridinde durdu. Bu sırada aynı istikamette seyreden Oruç Sezgin (58) kamyon, duramayarak arızalı araca arkadan çarptı. 

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü Oruç Sezgin olay yerinde hayatını kaybetti. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. 

Gece yarısı facia: Kamyon arızalı tıra çarptı, sürücü hayatını kaybetti - 1. Resim

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücünün olay yerinde vefat ettiği belirlendi. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

