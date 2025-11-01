Güvenlik kamerasını boruyla kullanılamaz hale getirdi!

Didim ilçesinde belediyenin hizmet alanlarını görüntüleyen güvenlik kamerasına bir şahıs tarafından boru ile zarar verildi. Belediye şahıstan şikayetçi olarak suç duyurusunda bulundu.

Didim Belediyesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: