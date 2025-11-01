Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Güvenlik kamerasını boruyla kullanılamaz hale getirdi!

Güvenlik kamerasını boruyla kullanılamaz hale getirdi!

Aydın’ın Didim ilçesinde bir şahıs, belediye hizmet alanını görüntüleyen güvenlik kamerasına zarar verdi. Belediye, şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Didim ilçesinde belediyenin hizmet alanlarını görüntüleyen güvenlik kamerasına bir şahıs tarafından boru ile zarar verildi. Belediye şahıstan şikayetçi olarak suç duyurusunda bulundu.

Didim Belediyesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Belediyemiz hizmet alanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla yerleştirilen güvenlik kameralarına zarar verildiği ve cihazların kullanılamaz hale getirildiği tespit edilmiştir. Konuya ilişkin olarak ilgili şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve yasal süreç başlatılmıştır.

Kamu mallarına zarar vermek, halkımızın ortak varlıklarına zarar vermek anlamına gelmektedir. Bu tür eylemlere karşı gerekli hukuki işlemler kararlılıkla sürdürülecek olup, halkımızın da kamu mallarının korunması konusunda duyarlılık göstermesi büyük önem taşımaktadır"

