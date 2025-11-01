İstanbul maratonu saat kaçta, nerede? 47. İstanbul Maratonu parkur alanları belli oldu

İstanbul Maratonu 2025 programı belli oldu. Hafta sonu yapılacak yarış öncesi 47. İstanbul Maratonu program detayları, başlangıç saatleri ve parkur güzergahları açıklandı. İşte 2025 İstanbul Maratonu hakkında bilinmesi gerekenler...

İSTANBUL MARATONU 2025 SAAT KAÇTA?

47. İstanbul Maratonu, 2 Kasım Pazar sabahı erken saatlerde başlayacak. Yarış günü programı tekerlekli sandalye koşusuyla 08.45’te başlayacak. Ana yarış olan 42K maratonu ise saat 09.00’da başlayacak. 15.5K koşusu üç farklı startla gerçekleştirilecek: 09.19, 09.38 ve 10.05. Halk koşusu ise 12.14’te başlayacak.

Günün ilerleyen saatlerinde Yenikapı ve Sultanahmet’te ödül törenleri yapılacak. 42K için ödül töreni saat 12.30’da Sultanahmet Meydanı’nda düzenlenecek. Köprü ve Avrasya Tüneli, yarış nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılacak ve belirlenen saatlerde yeniden araç geçişine açılacak.

47. İSTANBUL MARATONU NEREDE DÜZENLENECEK?

Maraton, Asya’dan Avrupa’ya uzanan rotada gerçekleşecek. Başlangıç, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu Yakası girişi olacak. Sporcular, köprüyü geçerek Avrupa kıtasına ulaşacak ve İstanbul’un simge noktalarının içinden geçen tarihi rotayı tamamlayacak.

126 ülkeden toplam 41 bin 416 koşucunun kayıt yaptığı organizasyon, İstanbul’un uluslararası spor prestijini artıran en büyük etkinliklerden biri olmayı sürdürüyor. Elit atletlerin de katıldığı yarış “Gold Label” kategorisinde yer alıyor ve dünya çapında takip ediliyor.

İSTANBUL MARATONU PARKUR ALANLARI VE YARIŞ PROGRAMI

42K maraton parkuru, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden başlayarak Beşiktaş sahil hattı, Galata Köprüsü, Sirkeci, Kennedy Caddesi, Kazlıçeşme-Bakırköy rotasını takip edecek. Sporcular Hava Harp Okulu’na kadar ilerledikten sonra geri dönüş yaparak Gülhane Parkı’ndan geçecek ve yarış, Sultanahmet Meydanı’nda tamamlanacak.

15.5K koşusu da köprüden başladıktan sonra 42K ile aynı parkuru takip ederek Yenikapı’da son bulacak. Kurumsal Koşu ve Halk Koşusu ise yine köprüden başlayarak Barbaros Bulvarı üzerinden sahile inecek. Halk Koşusu, Dolmabahçe-Tüpraş Stadı güzergahında sona erecek. Parkur boyunca pek çok bölgede trafik akışı geçici olarak sınırlanacak.

İSTANBUL MARATONU GÜZERGAHI NASIL?

Maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden başlayarak Beşiktaş, Galata Köprüsü ve Kennedy Caddesi üzerinden ilerleyerek Sultanahmet’te son buluyor. 15.5K ve halk koşusu için farklı bitiş noktaları bulunuyor.

İSTANBUL MARATONU CANLI YAYINLANACAK MI?

Yarış, İBB Spor İstanbul YouTube kanalından canlı yayınlanacak. Böylece koşuya katılamayanlar da maraton heyecanını ekranlardan takip edebilecek.

İSTANBUL MARATONU'NDA ÖDÜLLER NE KADAR?

42K kategorisinde toplam 190 bin dolar ödül dağıtılacak. Kadın ve erkek birincilere 50’şer bin dolar verilecek. Yerli sporcular için ayrıca 400 bin liralık ayrı ödül havuzu bulunuyor.