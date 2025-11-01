Singo Trabzonspor maçında oynayacak mı? Sakatlık durumu araştırılıyor

Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak Galatasaray-Trabzonspor derbisi öncesi gözler Wilfried Singo’nun durumuna çevrildi.

SİNGO TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Beşiktaş derbisinde sakatlanan Singo’nun sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği, tedavisinin hızla sürdürüldüğü belirtilmiş ve oyuncu kontrol altına alınmıştı. Teknik heyet, yıldız futbolcuyu riske etmemek adına son kararı maç günü verecek.

Trabzonspor derbisi öncesi yapılan son idmanda ise Singo takımla birlikte yer aldı. Antrenmanda temposunu artıran futbolcunun kadroya dahil edilmesine kesin gözüyle bakılırken, ilk 11’de olup olmayacağı henüz netleşmedi. Okan Buruk ve sağlık ekibi, oyuncunun son testlerinden alınacak verilere göre sahadaki rolünü belirleyecek.

WILFRIED SINGO GALATASARAY TRABZON MAÇINDA İLK 11’DE Mİ?

Galatasaray teknik ekibi, savunmada yaşanan eksikler nedeniyle Singo’nun durumunu yakından takip ediyor. Davinson Sanchez’in cezası ve İlkay Gündoğan’ın sakatlığı nedeniyle kadro planlaması Singo’nun oynayıp oynamamasına göre şekillenecek. Oyuncunun fiziksel durumu olumlu seyrederse maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Ancak Okan Buruk’un, sakatlık sonrası dönüşlerde genellikle temkinli davrandığı biliniyor. Bu nedenle Singo’nun ilk 11’de başlaması yerine gerek görülmesi halinde ikinci yarıda oyuna dahil edilme ihtimali daha güçlü değerlendiriliyor. Tüm kararlar, maç saatindeki kontrollerin ardından netleşecek.

SİNGO GS TS MAÇINDA KADRODA MI?

Teknik ekibin ilk değerlendirmesine göre Wilfried Singo’nun geniş maç kadrosuna alınması bekleniyor. Oyuncu hem idman ritmine katılması hem de fiziksel testlerde olumlu sinyaller vermesiyle kadroya yazılmaya yakın isimlerden biri oldu.