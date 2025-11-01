Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Spotify özeti ne zaman? 2025 Spotify Wrapped merakla bekleniyor

Spotify özeti ne zaman? 2025 Spotify Wrapped merakla bekleniyor

Spotify özeti ne zaman? 2025 Spotify Wrapped merakla bekleniyor
Spotify’ın kullanıcıların yıl boyunca dinleme alışkanlıklarını mercek altına aldığı “Wrapped” kampanyası, 2025 için de yolda. Spotify özeti ne zaman sorusu gündemdeyken müzikseverler tarafından 2025 Spotify Wrapped merakla bekleniyor

SPOTİFY ÖZETİ NE ZAMAN 2025

Spotify’ın her yıl büyük ilgi gören kişisel müzik verilerini sunduğu yıllık özeti Spotify Wrapped 2025 yıl sonu yaklaşırken yeniden gündeme geldi. Platform henüz resmi bir tarih açıklamazken önceki yılların takvimine bakıldığında Wrapped içerikleri genellikle Kasım ayının son haftasında veya Aralık ayının ilk günlerinde kullanıcılara açılıyor. Bu nedenle 2025 yılı özeti için de Kasım sonu - Aralık başı bekleniyor.

Wrapped hazırlıkları için dinleme verileri yılın büyük kısmında toplanıyor. Ardından kullanıcılar uygulamada açılır pencere veya ana sayfa üzerinden özetlerine erişebiliyor.

Spotify özeti ne zaman? 2025 Spotify Wrapped merakla bekleniyor - 1. Resim

2025 SPOTİFY WRAPPED NE ZAMAN?

Spotify Wrapped 2022’de 30 Kasım, 2023’te yine 30 Kasım, 2024’te 29 Kasım’da erişime açıldı.

Spotify Wrapped 2025’in büyük olasılıkla 28-30 Kasım 2025 tarihleri arasında yayınlanması bekleniyor. 

Wrapped ile birlikte kullanıcılar en çok dinledikleri şarkılar ve sanatçılar, dinledikleri müzik türleri, podcastler, toplam dinleme süreleri ve kişiye özel çalma listeleri gibi detayları görebilecek.

