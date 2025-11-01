Göztepe Gençlerbirliği maçı nerede izlenir, hangi kanalda? İşte ilk 11'ler ve maç kadrosu

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Göztepe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak mücadelede maçın ilk 11'leri araştırılıyor.

GÖZTEPE GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NEREDE İZLENİR?

Süper Lig’in önemli karşılaşmalarından biri olan Göztepe Gençlerbirliği maçı, futbolseverler hem tribünlerde hem de ekran başından takip edilebilecek. Mücadele, yayıncı kuruluş aracılığıyla şifreli platform üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Bein Sports 2 ekranlarında yer alacak.

Bilet satışlarına ilgi gösteren Göztepe taraftarı, takımlarını tribün desteğiyle motive etmeye hazırlanıyor. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın yoğun katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.

GÖZTEPE GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma öncesi ve sonrası analizler, maç önü yorumları ve istatistikler de yayıncı kuruluş tarafından futbolseverlere sunulacak.

Maç yayını Türkiye genelinde şifreli spor paketleri kapsamında gerçekleşecek.

GÖZTEPE GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Göztepe Gençlerbirliği maçı, 1 Kasım Cumartesi günü saat 17.00’de başlayacak. Süper Lig’in 11. haftasındaki mücadele, puan tablosu açısından her iki takım için de kritik bir viraj niteliği taşıyor.

Maç öncesinde Göztepe 16 puanla 7. sırada bulunurken, 8 puana sahip Gençlerbirliği ise 15. basamakta yer alıyor. Ev sahibi Göztepe, 2 maçlık mağlubiyet serisine son vermek isterken, Gençlerbirliği ise yeni teknik direktörü Volkan Demirel yönetiminde deplasmandan puanla dönmeyi hedefliyor.

GÖZTEPE GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI İLK 11'LER

Maçın ilk 11'leri mücadele öncesi netleşecek ancak muhtemel 11'ler şu şekilde:

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Miroshi, Arda, Rhaldney, Dennis, Cherni, Efkan, Janderson, Juan

Gençlerbirliği: Gökhan, Pereira, Zuzek, Goutas, Hanousek, Dele-Bashiru, Oğulcan, Göktan, Metehan, Tongya, Niang

GÖZTEPE GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI EKSİK OYUNCULAR

Ev sahibi ekipte Godoi ve Furkan sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak. Ayrıca Bokele kırmızı kart cezalısı olduğu için maçta forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği'nde ise kırmızı kart cezalısı Thalisson ile sakatlıkları bulunan Gökhan Akkan, Ensar Kemaloğlu ve Dal Varesanovic karşılaşmada görev yapamayacak.