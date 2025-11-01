Deniz Feneri Derneği Başkanı Mehmet Cengiz: Kapılar açılsa iki haftada Gazze’yi doyururuz

Dernek merkezinde medya yöneticileriyle buluşmasında konuşan Cengiz “Gazze’nin yüzde 90’ı günde tek öğün yemekle idare ediyor. Yardımların durmaması gerekiyor. Sınırlar açılsa Türkiye, bir iki hafta içinde Gazze’deki gıda sorununu çözer” dedi.

Gazze’nin en büyük umudunun Türkiye olduğuna işaret eden Cengiz şunları söyledi: "Orada her şey en ağır şekliyle devam ediyor. Çadır kurulacak yer kalmadı. İş makineleri girse, Gazzeliler en azından kışı çadırda geçerseler diye hayal ediyoruz. Bölgede 15 aşevimiz var, her gün 7 bin kişiye yemek veriyoruz. Ayda 220 bin kişilik yemek çıkarıyoruz. Beş bin hastaya bakıyoruz. Kurduğumuz 35 çadır okulda 500 çocuk eğitim görüyor. Her ay 1,5 milyon dolar civarında yardım yapıyoruz.

"MÜSLÜMANLARIN GÜÇLÜ DESTEĞİNE İHTİYAÇ VAR"

Ateşkesten sonra yardımlar konusunda rehavet oluştu. İnsanlarda yardımların içeri sokulmadığına yönelik düşünce var. Bu doğru değil. Gazze’ye iki kanalla yardım ulaştırılıyor. Birincisi ticari mal satın alarak. Gazze’ye mal sokan yedi şirket üzerinden alım yapıp gönderim yapıyoruz. İkincisi de nakit yolla. Müslümanların güçlü desteğine her zaman ihtiyaç var."

"5 YARDIM GEMİSİ GÖNDERDİK"

7 Ekim’den sonra İsrail’in yüz yılda oluşturduğu imajının yıkıldığını söyleyen Mehmet Cengiz “Türkiye olarak 5 yardım gemisi gönderdik. İki yıl önce gönderilen 8 sahra hastanesi hâlâ içeri sokulmuş değil” dedi.