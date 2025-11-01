Ata tohumu ile üretildi! 1 tanesi 35 kilo geliyor

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Elazığ'ın Palu ilçesinde ata tohumu ile yetiştirilen dev kabaklar dikkat çekiyor. 1 tanesi 35 kiloya kadar ulaşan doğal kabakların kilosu 15 liradan satılıyor. 

Elazığ'ın Palu ilçesinde ata tohumu ile yetiştirilen dev kabaklar, doğal yöntemlerle büyütülerek 35 kiloya kadar ulaşıyor. Yüzyıllardır aynı yöntemle ekilen kabaklar, herhangi bir kimyasal ilaç kullanılmadan yalnızca bol su verilerek yetiştiriliyor. İlçeye bağlı köylerde yetiştirilen kabaklar, hasat sonrası Palu ilçe merkezine getirilerek satıcılara teslim ediliyor.

KİLOSU 15 LİRA 

İlçe esnaflarından Arif Meydan, "Kabakların kilosu 15 liradır. Atadan kalma 100 yıllık tohumları alıp ekiyoruz. Organiktir ve hiçbir tarımsal ilaç kullanmadan yetiştiriyoruz. 35 kiloya kadar çıkıyor. Hiçbir ilaç kullanılmıyor sadece suluyoruz. Bol su veriyoruz ve kendiliğinden yetişiyor. Kabaktan tatlı yapılıyor" dedi.

