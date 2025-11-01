Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bakan Şimşek, turizm ve ihracat rakamlarını değerlendirdi

Bakan Şimşek, turizm ve ihracat rakamlarını değerlendirdi

Bakan Şimşek, turizm ve ihracat rakamlarını değerlendirdi
Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, turizm ve ihracat rakamlarının açıklanmasının ardından bir değerlendirmede bulundu. Şimşek, "Turizmdeki istikrarlı görünüm ve ihracat performansımız sürdürülebilir cari denge hedefimizi destekliyor." dedi. 

 
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından ekonomide açıklanan son verilerle ilgili açıklamalarda bulundu. 
 
Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle: 
 
"Turizmdeki istikrarlı görünüm ve ihracat performansımız sürdürülebilir cari denge hedefimizi destekliyor. 
 
Üçüncü çeyrekte turizm geliri yıllık yüzde 3,9, ziyaretçi sayısı yüzde 1,9 arttı. Böylece yıllıklandırılmış turizm geliri 63,8 milyar dolara, ziyaretçi sayısı 63,1 milyona ulaştı. 
 
Eylülde yıllıklandırılmış ihracatımız yaklaşık 270 milyar dolara yükseldi. 
 
Markalaşma, sürdürülebilirlik ve yüksek katma değer odaklı politikalarla mal ve hizmet ihracatında rekabet gücümüzü artırmaya devam edeceğiz."
 
