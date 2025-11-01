Hindistan’da korkunç izdiham! 9 kişi ezilerek öldü!

Hindistan’ın güneyindeki Andhra Pradesh eyaletinde bir Hindu tapınağında yaşanan izdihamda en az 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

"KALABALIK BİR ANDA KONTROLDEN ÇIKTI"

Yetkililerin verdiği bilgilere göre, olay Srikakulam bölgesindeki Kasibugga kentinde yer alan Venkateswara Tapınağı’nda sabah saatlerinde meydana geldi.

Binlerce kişinin katıldığı dini tören sırasında kalabalık bir anda panikleyerek çıkış kapısına yöneldi, çok sayıda kişi ezilerek yaralandı.

Andhra Pradesh Valisi S. Abdul Nazeer, “Dokuz hacının ölümü nedeniyle derin üzüntü duyuyorum.” açıklamasını yaptı.

Başbakan Narendra Modi ise X hesabından, “Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum, yaralıların hızla iyileşmesini temenni ediyorum.” mesajını paylaştı.

"HİNDİSTAN'DA TEKRARLANAN ACI TABLO"

Ülkede her yıl milyonlarca kişinin katıldığı dini etkinliklerde benzer izdihamlar yaşanıyor.

Eylül ayında Tamil Nadu eyaletinde bir seçim mitinginde çıkan izdihamda 36 kişi, Haziran’da Odisha eyaletindeki festivalde 3 kişi,

Mayıs’ta Goa’da düzenlenen ateş üzerinde yürüme ritüelinde 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Yılın başında ise Prayagraj kentinde yapılan Kumbh Mela festivali sırasında sabah erken saatlerde yaşanan izdihamda en az 30 kişi ölmüştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, Venkateswara Tapınağı’ndaki izdihamın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yerel yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılacağını duyurdu.