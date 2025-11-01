Serikspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz canlı yayınlanacak!
Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında kritik mücadelelerden biri Serikspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak. Ligde alt sıralarda bulunan iki takım, moral ve çıkış arayışıyla sahaya çıkacak. Serik Spor - Adana Demirspor hangi kanalda, saat kaçta başlayacak belli oldu.
Sezonun en çok konuşulan takımlarından olan Adana Demirspor, büyük bir kriz yaşıyor. Bu sezon çıktığı tüm maçlarda puan alamayan mavi-lacivertli ekip, -17 puan ve -38 averajla ligin son sırasında yer alıyor. Antalya temsilcisi Serikspor ligde 13 puanla 14. sırada yer alıyor. Son 3 maçını kaybeden ekip, taraftarı önünde kayıplara son verip tırmanışa geçmek istiyor. Bu sezon yalnızca 2 galibiyet elde eden Serikspor, iç sahada etkili bir oyunla üç puanı hanesine yazdırmak istiyor.
SERİKSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Serik Spor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Serikspor - Adana Demirspor maçını TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek. Karşılaşma ayrıca TRT’nin dijital platformları üzerinden de takip edilebilecek.
SERİKSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Serikspor - Adana Demirspor maçı 1 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Maçın başlama saati 19.00 olarak açıklandı. Karşılaşmaya Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu ev sahipliği yapacak.
SERİKSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?
Serikspor - Adana Demirspor maçında düdüğü hakem Oğuzhan Gökçen çalacak. Gökçen’in yardımcılıklarını Kürşathan Akın ve Furkan Ulu üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ayrı olarak duyurulacak.