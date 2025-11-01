Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kayıp Selim Ece için ekipler tekrar seferber oldu! "Dirisini ya da ölüsünü istiyorum"

Kayıp Selim Ece için ekipler tekrar seferber oldu! “Dirisini ya da ölüsünü istiyorum”

Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Çukurca Beldesi'nde iki yıl önce kaybolan 80 yaşındaki zihinsel engelli Selim Ece için yeniden arama çalışmaları başlatıldı.

4 Ekim 2023 tarihinde Domaniç'in Erikli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda görülen Ece, haftalar süren arama çalışmalarına rağmen bulunamamıştı. Aradan geçen iki yılın ardından, Ece'nin kaybolduğu bölgede yeniden geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Kayıp Selim Ece için ekipler tekrar seferber oldu! “Dirisini ya da ölüsünü istiyorum” - 1. Resim

EKİPLER TEKRAR DEVREDE

Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, JASAT Timi, Köpek Timi, İstihbarat Ekipleri, Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve AFAD ekipleri, Erikli Köyü Akkaya ve Karaburun mahalleleri arasında arama faaliyeti yürüttü.

Ekipler, iki gün boyunca dron destekli havadan tarama yaparken, ormanlık alanı da karış karış aradı.

Kayıp Selim Ece için ekipler tekrar seferber oldu! “Dirisini ya da ölüsünü istiyorum” - 2. Resim

YEĞENİ DE ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILDI

Selim Ece'nin yeğeni Ahmet Tunç da arama çalışmalarına katılarak ekiplerle birlikte bölgeyi taradı. Tunç, yaptığı açıklamada, "Yaklaşık iki yıl önce bu mevkilerde dayım kayboldu. O dönemde de milletimiz ve devletimizle birlikte aramalar yapmıştık. Şimdi yine devletimiz, jandarmamız, AFAD'ımız, komutanlarımız sağ olsunlar arama çalışması başlattı. Dayımın dirisini ya da ölüsünü istiyorum" dedi.

Kayıp Selim Ece için ekipler tekrar seferber oldu! “Dirisini ya da ölüsünü istiyorum” - 3. Resim

Yetkililer, çalışmaların bölgede bir süre daha devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
